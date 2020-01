Lazio Sampdoria: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca l’anticipo della 20esima giornata della serie A TIM tra Lazio e Sampdoria: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 18 gennaio 2020, alle ore 15.00, l’anticipo che apre il girone di ritorno della Serie A tra Lazio e Sampdoria. Biancocelesti terzi che sembrano non fermarsi più, blucerchiati che invece sono appena fuori dalla zona retrocessione.

La partita di questo pomeriggio può farci capire se davvero la Lazio è intenzionata a non fermarsi più o se gli uomini di Ranieri possono aspirare a vette più alte, uscendo dalla zona calda.

Lazio Sampdoria: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport canale 251 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

La formazione di casa non perde all’Olimpico contro la Sampdoria in Serie A dal gennaio 2005. Dopo quella sconfitta di misura per 2 reti a uno, la Lazio ha collezionato contro i blucerchiati un ruolino di ben 10 vittorie e solo 3 pareggi nelle ultime 13 partite. Oggi questa tendenza potrebbe essere confermata.

Lazio Sampdoria, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Correa recuperato nella formazione di casa, ma sarà Caicedo a partire dal primo minuto al fianco di Immobile, per gli ospiti posto sicuro per Quagliarella e Gabbiadini, mentre a centrocampo dovrebbe spuntarla dal primo minuto Jankto. Queste le formazioni in campo:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. ALL.: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Jankto, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: Ranieri.