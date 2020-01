Avanti un altro, Fabio Ciccioli: chi è e quanto ha vinto il campione

Chi è e da dove viene Fabio Ciccioli, campione della puntata di Avanti un altro: quanto ha vinto nella serata di ieri al quiz show.

Da qualche giorno, è ripreso Avanti un altro, programma del duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda su Canale 5. Il quiz show negli anni ha sempre regalato molte soddisfazioni.

Non sono infatti mai mancate le sorprese e in tanti hanno festeggiato le loro vincite. L’ultimo in ordine di tempo è Fabio Ciccioli, che ieri ha compiuto la scalata al montepremi finale.

Fabio Ciccioli, chi è il campione di Avanti un altro

Il giovane concorrente viene da Trodica di Morrovalle, paesino in provincia di Macerata. Titolare di una ditta di impianti elettrici, riesce a indovinare quasi tutte le domande della scalata finale, ma ne sbaglia una. Alla fine riesce a portarsi a casa 11mila euro ed è il primo campione dell’anno in corso a riuscire anche a vincere il montepremi finale.

Molto conosciuto nel maceratese, amante del rock e di band come Nirvana, Pearl Jam e System of a down, ieri sera erano tantissimi a fare il tifo per lui. “Sei un grande”, scrivono i suoi amici sui social, postando foto che ‘documentano’ la scalata di Fabio Ciccioli fino alla vittoria finale.