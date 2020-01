Roberto Firmino si battezza è scoppia in lacrime: “Tempo di cose nuove” – VIDEO

L’attaccante brasiliano del Liverpool Roberto Firmino ha postato il video del suo battesimo, una decisione che è sicuro gli cambierà la vita.

Il 2019 è stato un anno da incorniciare per Roberto Firmino. L’attaccante brasiliano del Liverpool, infatti, è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell’ultima Champions League, nonché uno dei 23 che ha alzato la Copa America con la nazionale, proprio nel suo Brasile. Se questo non bastasse, l’inizio della stagione 2019/2020 ha portato il primo posto in solitaria in Premier League e la vittoria della Coppa Intercontinentale.

Si può dire insomma che per il calciatore il 2019 sia stato l’anno professionalmente più importante della carriera. Sarà proprio per questo che Roberto Firmino ha deciso di donare le sue vittorie ed i suoi successi a Gesù Cristo con una cerimonia battesimale durante la quale si è immerso per intero all’interno di una piscina benedetta.

Roberto Firmino condivide il battesimo con i fan

L’emozionante momento di condivisione spirituale dei successi e della propria vita con Dio e con gli altri parrocchiani è stato pubblicato su Instagram dal calciatore, che al video aggiunge le seguenti parole: “Ti ho dato i miei fallimenti e le vittorie che te le continuerò a dare🙌. Il mio più grande trofeo è il tuo amore Gesù! Pertanto, se qualcuno è in Cristo, è una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate; ecco, sono arrivate nuove cose ”! Il Nuovo tempo“.

Il video ci mostra il momento in cui i sacerdoti chiamano Roberto ad entrare nella piscina e gli chiedono cos’è per lui Gesù. Il calciatore risponde che Gesù è amore e accetta di farsi battezzare. Dopo essere stato totalmente immerso, Roberto viene raggiunto dalla compagna che lo abbraccia e scoppia in un pianto di gioia.