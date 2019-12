Fidanzata con calciatore del Liverpool | condannata per terrorismo

Da fidanzata di un calciatore a terrorista. È quanto avvenuto alla 21enne Amaani Noor, la cui vita è cambiata a causa delle sue scelte controverse.

Era fidanzata con un calciatore professionista, ma la sua vita ha avuto una piega inaspettata. E tutto per la sua volontà. Lei è Amaani Noor, 21 anni, ed ora ha ricevuto una condanna ad un anno e mezzo di carcere in quanto riconosciuta colpevole di aver finanziato dei combattenti islamici. Amaani è di Wavertree, località nei pressi di Liverpool, ed in passato ha avuto una relazione con Sheyi Ojo, 22enne centrocampista del Liverpool attualmente in prestito agli scozzesi dei Glasgow Rangers. La ragazza successivamente ha sposato un jihadista perché era il suo sogno andare a combattere in Siria. Tra l’altro queste nozze erano avvenute in un collegamento video. Poi la giovane comprò un biglietto aereo nel corso del 2018 per raggiungere il marito, un tale Hakim. Inoltre la 21enne aveva anche spedito il corrispettivo di 41 euro ad un account PayPal collegato al gruppo islamista di The Merciful Hands (“le Mani Misericordiose).

Da ex fidanzata di un calciatore professionista a terrorista

In passato concorrente a Miss Teen Gran Bretagna, la ex fidanzata del calciatore Sheyi Ojo ha negato di essere a conoscenza che quel denaro ha finanziato dei militanti fondamentalisti. Si diceva invece convinta che con quei soldi avrebbe aiutato i bambini in Siria. Ma l’Alta Corte di Liverpool ha ottenuto delle prove riguardo al pieno sostegno della giovane riguarda alla “jihad violenta” ed ai terroristi del sedicente Stato Islamico. Lo si evince da alcune chat Telegram crittografate. Pare che ad avvicinare la 21enne alle ‘Mani Misericordiose’ fosse una certa Victoria Webster, britannica di 28 anni che ad inizio del 2019 si è dichiarata colpevole di avere finanziato il terrorismo.

Le prove contro di lei sono incontrovertibili

Il finanziamento fornito da Amaani Noor sarebbe avvenuto proprio su una richiesta della Webster, che chiedeva aiuto per un giovane jihadista combattente in Siria. Abbastanza insomma per non credere alla sua versione in merito all’aiutare i bambini in territorio di guerra. Sul suo telefono poi sono stati trovati video di jihadisti che torturano e decapitano delle vittime. Ex studentessa di Arti e Spettacolo con anche un apprezzato canale YouTube, lei ha ammesso davanti ai giudici che era sua intenzione recarsi in Siria dal marito. In una perquisizione in casa sua a luglio del 2018 sono state trovate tracce in merito ad un volo prenotato per la Turchia. “Volevo stare vicino a mio marito”. Invece ora starà in cella fino a 2021 inoltrato e con la fedina penale macchiata.