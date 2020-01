Chiara Nasti sbotta su Instagram: “Lavatevi, sulle vostre teste si può friggere”

L’influencer campana Chiara Nasti ha perso la pazienza contro gli utenti che la criticavano ed ha cominciato ad insultarli nelle stories di Instagram.

Chi frequenta Instagram saprà quasi sicuramente chi è Chiara Nasti. La bella campana, infatti, è molto seguita sul social e da qualche tempo è una delle influencer più seguite e ammirate d’Italia (ha oltre un milione di follower). La sua influenza su Instagram le ha permesso di ottenere lavori come fotomodella e come testimonial per prodotti di intimo, da mare e di bellezza. Sul suo profilo, dunque, è possibile vedere sia foto pubblicitarie che foto che la ritraggono in momenti di relax della quotidianità.

Leggi anche ->Chiara Nasti e Belen Rodriguez: “contesa” per le unghie – VIDEO

Spesso, infatti, Chiara condivide foto e video per il semplice piacere di parlare con la sua community, scambiare opinioni o semplicemente mostrare quello che sta facendo. Ieri ad esempio ha pubblicato un video mentre era a fare la spesa. La Nasti era andata al supermercato in compagnia del suo inseparabile cane e lo aveva messo sul carrello. Proprio questo dettaglio ha suscitato la perplessità di alcuni utenti, i quali l’hanno rimbrottata dicendole che non è igienico portare il cane al supermercato.

Leggi anche -> Chiara Nasti: “Non bevo acqua e vado di Coca-Cola”, è bufera – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chiara Nasti insulta i follower che la criticano

Dopo aver letto le critiche Chiara ha perso la pazienza ed ha risposto ai suoi accusatori con un altro video. In questo l’influencer spiega che se le toccano il cane (o se parlano in generale male degli animali) perde la pazienza e quindi si rivolge a chi le ha detto che è poco igienico portare il cane al supermercato in questo modo: “Il mio cane è più pulito di voi, che avete le facce verdi. Lavatevi!”. Dopo aver spiegato che lava il suo cane con costanza e che gli passa persino lo spazzolino elettrico tra i denti, aggiunge ulteriori insulti: “Avete i capelli pieni di olio, si possono friggere le patatine sule vostre teste”.