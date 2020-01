Il “bacio” tra stalattite e stalagmite è virale: “Evento atteso da 20mila anni”

La congiunzione tra la stalattite e la stalagmite nelle grotte di Pertosa-Auletta è un eveto geologicamente storico che è diventato virale sui social.

I gestori delle grotte ‘Pertosa-Auletta‘, formazione che si trova all’interno del Geoparco Cilento, attendevano da tempo che si formasse la colonna tra stalattite e stalagmite. La congiunzione tra le due formazioni carsiche, infatti, è un evento molto raro, per il quale ci vogliono migliaia di anni di attesa. Una volta che le due formazioni si sono congiunte, i gestori hanno deciso di celebrare il record scattando una foto della colonna appena formatasi che hanno chiamato “bacio“.

Leggi anche -> Le Grotte di Ercole: luogo mitico e misterioso

Lo scatto è stato condiviso sulla pagina Facebook del Geoparco Cilento, sotto la quale viene spiegato: “Si stima che da circa ventimila anni queste concrezioni crescano lentamente cercando di toccarsi per questo abbiamo scelto questa foto per festeggiare il record dei nostri followers“. Lo scatto del bacio è stato decisamente apprezzato dagli utenti del social che in queste ore lo hanno commentato e condiviso con i propri contatti facendolo diventare virale.

Leggi anche -> Gli occhi di Dio, le immagini della spettacolare caverna di Prohodna

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stalattite e Stalagmite, la rarità delle colonne nel fenomeno carsico

Stalattiti e stalagmiti sono delle particolari formazione rocciose che si formano all’interno delle grotte soggette al fenomeno carsico. Le stalattiti partono dal soffitto della grotta e sono dovute alla presenza di acqua che gocciola all’interno della grotta. I minerali che compongono l’acqua, infatti, con il passare del tempo formano delle protuberanze calcaree che scendono verso il basso. La stalagmite è l’esatto contrario, ovvero è una colonna calcarea che si forma sul terreno della grotta, a causa del continuo gocciolamento d’acqua.

La formazione di queste concrezioni di forma cilindrica è molto lenta, ci vogliono infatti centinaia di anni prima che si mostrino con il loro caratteristico aspetto. Ancora più tempo ci vuole prima che una stalattite e una stalagmite che sono in perpendicolare l’una all’altra arrivino a toccarsi. Il tempo necessario varia dall’ampiezza della grotta e dalla consistenza del fenomeno carsico, ma in ogni caso si parla di migliaia di anni.