Grande Fratello Vip, scoppia il caso Antonio Zequila: “Fidanzata segreta”

La rivelazione inedita sulla vita privata di Antonio Zequila nel salotto di Pomeriggio 5: potrebbe esserci una misteriosa “lei”.

Gli appassionati del Grande Fratello Vip 2020 non possono certo dire di annoiarsi. Anche oggi è stata una giornata di scoop, per gentile concessione di Biagio D’Anelli. Ospite nel salotto di Pomeriggio 5, quest’ultimo ha rivelato una notizia-bomba che riguarda uno dei concorrenti della quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Si tratta del vulcanico Antonio Zequila il quale, secondo l’ex gieffino, avrebbe un segreto tenuto nascosto per quasi dieci anni.

Antonio Zequila nasconde qualcosa?

“Devo dare uno scoop, una rivelazione forte – ha esordito Biagio D’Anelli -. Tutti conosciamo Zequila come latin lover. Ma lui è un amatore perché i flirt che lui ha sempre dichiarato, in realtà, non sono veri. Lui, per 8 anni, ha amato una donna che nessuno conosce. Tanto è vero che è uscito un articolo con un nome fasullo su questa donna”.

Biagio D’Anelli non lesina dettagli sul rapporto tra Zequila e questa misteriosa “lei”: “Stanno insieme dal 2011. Sono legatissimi. Si è appena lasciato ma non l’ha detto a nessuno ma sta soffrendo tantissimo. Io so il nome di questa ragazza e la sua professione che non ha mai svelato. Non è di Roma. L’amore di Zequila vive nella lontana Sardegna perché ha una professione importante in Sardegna e la cosa bella è che lui ha nascosto, per 8 anni, questo amore”. L’interrogativo sorge spontaneo: perché? Ci potrà essere un ritorno di fiamma? E, magari, il Grande Fratello permetterà ai due ex fidanzati di incontrarsi per un chiarimento? Ne sentiremo ancora parlare…

