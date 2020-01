Chi è Antonio Zequila: età, carriera e vita privata del concorrente del GFVip

Conosciamo meglio la storia di Antonio Zequila: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del concorrente del Grande Fratello Vip

Antonio Zequila nasce ad Atrani il primo febbraio 1964. Inizia nel mondo del cinema interpretando ruoli in film quali Delizia (1987), Sapore di donna (1990), Legittima vendetta (1995), Omicidio al telefono (1994), Prigionieri di un incubo (2000) e Parentesi tonde (2005). Poi recita per un breve periodo nella soap opera Centovetrine e per le fiction College, Il maresciallo Rocca e Carabinieri. Entra a far parte del cast di opere teatrali, come Sei personaggi in cerca d’autore, per la regia di Franco Zeffirelli e Giovanna d’Arco. In tv è ospite di programmi quali Buona Domenica, Passaparola e Ci vediamo in TV. Inoltre, partecipa alla terza edizione del reality show L’isola dei famosi. Nel 2006 è stato il testimonial di diversi spot pubblicitari relativi a prodotti di abbigliamento e suonerie per telefoni cellulari. Il 22 gennaio 2006 partecipa ad una puntata di Domenica in nella quale si scatena una celebre lite con Adriano Pappalardo. Poi è uscito il suo primo disco, Senza di te. Successivamente partecipa alla trasmissione radiofonica condotta da Gianni Elsner Te lo faccio vedere chi sono io su Radiosei fm 98,100 a Roma e sui canali Sky. Nel 2011 partecipa al nuovo reality show Uman – Take Control, senza però aver mai avuto la possibilità di entrare in gioco con gli altri concorrenti. Nel 2017 viene scelto per interpretare un ruolo nella fiction ll bello delle donne.

Chi è Antonio Zequila: vita privata

Attualmente non si sa se sia fidanzato o meno, ma in passato c’è stata una donna importante nella sua vita, Ines Muriel, una dentista italo-spagnola con cui è stato fino all’estate 2018. Possiede un account Instagram su cui vanta circa 5mila follower.