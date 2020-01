Fiamme all’aeroporto di Alicante: passeggeri in fuga -VIDEO

Fiamme all’aeroporto di Alicante: i passeggeri fuggono e i voli ritardano dopo lo scoppio dell’incendio, la situazione aggiornata.

Immagini mostrano nuvole di fumo che coprono l’Aeroporto di Alicante-Elche nella Spagna sud-orientale, dove un incendio è scoppiato da circa mezz’ora.

Leggi anche –> Guida di Alicante, la città della Costa Blanca

Gli edifici vengono evacuati e i viaggiatori stanno affrontando gravi ritardi nei loro viaggi poiché gli aerei non sono in grado di atterrare.

Leggi anche –> Ryanair offerta per estate 2020: voli a 20 euro!

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Incendio all’aeroporto di Alicante: la situazione aggiornata

Un grande incendio sta causando l’evacuazione degli aerei e la deviazione dei voli in un grande aeroporto europeo. Le immagini mostrano nuvole di fumo che coprono l’aeroporto di Alicante, nella Spagna sud-orientale, dove un incendio è scoppiato per più di mezz’ora. I pompieri sono ancora in aeroporto ma non sono stati segnalati feriti.

Secondo rapporti locali, l’incendio è scoppiato negli uffici vicino all’area delle partenze. Immagini e video pubblicati su Twitter mostrano il fumo fluttuante in tutto l’aeroporto. Un portavoce dell’operatore aeroportuale spagnolo AENA ha dichiarato che due aerei sono stati dirottati verso gli aeroporti vicini di Valencia e Murcia. Il portavoce ha detto alle 15.45 ora locale: “L’incendio all’aeroporto di Alicante-Elche è sotto controllo”. Un’ora prima AENA ha dichiarato: “Per motivi di sicurezza, l’aeroporto è stato evacuato. In questo momento non ammette traffico aereo”.