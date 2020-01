Cortina D’Ampezzo: tra sci e piste nella natura con la cabinovia Tofana – Freccia Nel Cielo

A Cortina D’Ampezzo è stata inaugurata la nuova cabinovia Tofana – Freccia Nel Cielo in vista dei Mondiali di Sci Alpino e dei Giochi Olimpici del 2026. Cosa sapere e cosa fare a Cortina.

Gli amanti dello sci e degli sport invernali saranno entusiasti di sapere che a Cortina è stata inaugurata la prima cabinovia Tofana – Freccia nel Cielo nella giornata di sabato 11 gennaio. Un primo step, diciamo, verso i Mondiali di Sci Alpino in programma nel 2021 e i famigerati Giochi Olimpici Invernali del 2026.

L’inaugurazione dell’impianto Tofana – Freccia Nel Cielo

La giornata dell’11 gennaio 2020 è stata quindi particolarmente importante per la bellissima città di Cortina d’Ampezzo. Con il taglio del nastro e la benedizione si sono aperte le porte alla nuova cabinovia Tofana – Freccia nel Cielo. Lo slogan di questo evento era molto evocativo: “Futuro al Vertice” proprio per far capire come la città e tutti gli impianti sportivi circostanti si stiano preparando agli importanti avvenimenti in programma nel futuro.

Il nuovo impianto Tofana – Freccia Nel Cielo

L’impianto di risalita, Tofana – Freccia nel Cielo, da più di 50 anni ha accompagnato i visitatori e gli sciatori tra le cime più alte delle Dolomiti. Oggi la cabinovia è stata rinnovata: sulla sua linea viaggiano 47 postazioni di grande bellezza, che si muovono ad una velocità di 6 metri al secondo e possono arrivare a portare quasi 2000 persone all’ora. I tempi di attesa così caleranno, con somma gioia dei turisti e dei visitatori, aumentando invece il comfort e la tecnologia anche in termini di mobilità accessibile.

Cosa fare a Cortina per una vacanza

Se avete in programma di andare a Cortina per la prima volta sappiate che questo è un vero e proprio paradiso per tutti gli appassionati di sci, snowboard e di tutti gli altri sport invernali. In città ci sono oltre 120 chilometri di piste su cui sfrecciare, tutte collocate in degli scenari naturali bellissimi. L’Olimpia delle Tofane è sicuramente il percorso più “aggressivo”, ma vi farà sentire proprio come degli sciatori della Coppa del Mondo. Chi ama lo sci nordico invece può usufruire di oltre 75 chilometri di piste situate nella straordinaria location del Parco Naturale delle Dolomiti di Cortina D’Ampezzo.

Cosa fare a Cortina d’Ampezzo

In città la via principale da visitare assolutamente è Corso Italia. È questo il salotto buono della città con i suoi negozi simbolo di eleganza, di moda e di lusso. Insomma, le cose da fare a Cortina sono tante, si va dallo sport al relax , passando per il divertimento e l’eleganza.