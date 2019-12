Amadeus conferma la presenza di dieci co-conduttrici al suo fianco: scopriamo insieme chi saranno le “vallette” di Sanremo 2020.

Il Festival di Sanremo 2020 si tinge di rosa: il conduttore Amadeus, chiamato al timone della storica rassegna canora, ha deciso di farsi affiancare da dieci donne dello spettacolo, due a sera, fino alla proclamazione del vincitore. La novità del cambio di conduzione aggiungerà un pizzico di suspense alle serate del Festival senza il rischio di annoiare i telespettatori. E in un’intervista al Corriere della Sera Amadeus ha svelato chi sono le dieci prescelte, senza però fare i loro nomi.

Le 10 donne al timone di Sanremo con Amadeus

“Ho sempre detto che immaginavo un Sanremo imprevedibile, e non avere una coppia fissa ma due donne diverse ogni sera va in questa direzione – ha spiegato Amadeus al quotidiano di via Solferino -. Voglio serate che non siano una copia dell’altra. Pescherò personaggi dal varietà, dal giornalismo dal gossip; un panorama completo di donne di vari mondi e ambienti differenti in modo che il pubblico a casa abbia qualcosa di diverso dalla sera precedente”.

“Penso a un Sanremo numero 70 all’insegna della donna – ha aggiunto Amadeus -. Non sarà dieci ragazze per me; non c’è un beato tra le donne… Ognuna di loro porterà e racconterà qualcosa, può essere una riflessione più impegnata oppure un momento di spettacolo più leggero e all’insegna del divertimento. Il problema è che qualsiasi cosa tu faccia a Sanremo è criticabile: c’è sempre qualcuno che ti dice che la potevi fare meglio e in maniera diversa”.

Donna del varietà, del giornalismo e del gossip, dunque. Fra i nomi più “papabili” ci sono quelli di Diletta Leotta, Chiara Ferragni, Simona Ventura, Antonella Clerici, Vanessa Incontrada, Silvia Toffanin, Georgina Rodriguez e Monica Bellucci. Proprio quest’ultima ha dichiarato: “Sanremo? La verità è che mi hanno fatto una proposta molto carina. Adesso bisogna vedere i tempi: ci sono gli impegni di lavoro e soprattutto le mie bambine”. Si accettano scommesse.

