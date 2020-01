Addio a Stan Kirsch: l’attore di Friends e Highlander suicida a 51 anni

Se ne è andato lo scorso 11 gennaio a solo 51 anni Stan Kirsch, l’attore che ha interpretato Richie Ryan per 5 stagioni nella serie televisiva Highlander: The Series e molti altri ruoli.

Terribile lutto per il mondo del cinema e non solo. Stan Kirsch, l’attore che ha interpretato l’immortale Richie Ryan per ben cinque stagioni nella fortunata serie televisiva degli anni ’90 Highlander: The Series, è morto l’11 gennaio scorso a Los Angeles. Aveva solo 51 anni. Secondo l’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, l’attore si è suicidato.

Il triste annuncio è stato dato sulla pagina Facebook degli Stan Kirsch Studios, lo studio di recitazione di Los Angeles che Stan Kirsch aveva fondato con sua moglie Kristyn Green nel 2008. Successivamente quest’ultima ne ha confermato il decesso in un post sempre su Facebook.

Il gesto estremo di Stan Kirsch

La pagina Facebook ufficiale di Highlander ha pubblicato nelle scorse ore un commosso tributo a Kirsch, affermando che “Senza Stan Kirsch, Highlander: The Series sarebbe stata molto meno bella. Ha portato umorismo, gentilezza ed entusiasmo giovanile al personaggio di Richie Ryan per sei stagioni”. E sono in tanti ora, soprattutto sui social, a esprimere il proprio stupore e il proprio dolore nell’apprendere dell’estremo gesto dell’attore.

Oltre ad Highlander, Stan Kirsch è apparso in JAG, Invincible, Family Law e Friends. Nell’episodio di Friends del 1995 The One With The Ick Factor, in particolare, ha interpretato Ethan, il ragazzo di Monica. La sua carriera nel mondo dello spettacolo era iniziata come attore bambino in una pubblicità della Campbell’s Soup del 1972 e 20 anni dopo, dopo essersi laureato alla Duke University, era stato scelto per un pilot televisivo invenduto, e successivamente ingaggiato per General Hospital della ABC. Ci mancherà.

