Il dramma dei fratelli gemelli star tv: “Suicidio congiunto, erano inseparabili”

I cadaveri di Bill e Joe Smith, fratelli gemelli 32enni e star di My Big Fat Gypsy Wedding, sono stati trovati nei boschi in una stradina isolata a Sevenoaks, nel Kent (Regno Unito).

I fratelli gemelli trovati morti insieme in un sospetto duplice suicidio sono stati identificati: si tratta di Bill e Joe Smith, 32enni e star televisive di My Big Fat Gypsy Wedding (“Il mio grosso grasso matrimonio gipsy”). I loro cadaveri sono stati scoperti ieri nei boschi in una stradina isolata a Sevenoaks, nel Kent (Inghilterra). Una tragedia che ha lasciato tutti increduli e sgomenti, pochi giorni dopo i festeggiamenti di Natale.

I familiari con il cuore spezzato, gli amici e i membri della comunità nomade del Regno Unito hanno reso omaggio ai due fratelli con numerosi messaggi su Facebook: “L’amore che avevano l’uno per l’altro. Non potevano vivere l’uno senza l’altro”; “Entrambi si sono tolti la vita. La depressione è diffusa nella nostra comunità”; “Sono nati insieme e lasciano la terra insieme”, per citarne sono qualcuno. L’autopsia, che verrà eseguita a breve, fugherà ogni dubbio sulle circostanze della loro morte.

I due gemelli uniti anche nella morte

All’origine del drammatico suicidio congiunto dei due gemelli pare ci sia proprio una grave forma di depressione. Sembra difficile crederlo, vedendo le immagini di questi ragazzi belli, sani, famosi e apparentemente sereni, ma tant’è. Un’amica di entrambi, Jane Chippendale, ha riferito che Bill e Joe (che lascia un figlio e una figlia) lavoravano per lo studio di progettazione di un loro zio ed erano stati di recente ospiti a casa sua a Tunbridge Wells per quasi due mesi, dopo aver precedentemente vissuto a Weald. Li ha visti l’ultima volta un mese fa, quando si sono nuovamente trasferiti. Le avevano detto che avrebbero vissuto a casa di una loro zia, poco dopo essere tornati da un viaggio in Thailandia. “Sono ancora sotto shock. Non ha senso. I loro vestiti sono appesi nel mio bagno – racconta tra le lacrime la signora Chippendale -. Erano come figli quando erano qui”.

Come accennato, i fratelli Smith hanno partecipato al programma televisivo My Big Fat Gypsy Wedding nel 2014, quando avevano 24 anni e lavoravano come giardinieri. Erano pressoché identici: si faceva fatica a distinguerli. Ma nessuno aveva colto segnali o avvisaglie che lasciassero presagire una tragedia del genere. Due settimane fa erano apparsi felici e sorridenti sui social. Ed è ora proprio sui social, tristemente, che Paddy Doherty, vincitore del Celebrity Big Brother e star di My Big Fat Gypsy Wedding, ha chiesto ai suoi fan di pregare per la famiglia dei gemelli, compresi i loro genitori e la loro nonna: “Due bei ragazzi, Dio si benedica… Che Dio abbia misericordia e che Dio si prenda cura di loro”.

