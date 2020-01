Orrore in Germania, bimba segregata per anni in casa: “Era tenuta al buio”

Orrore in Germania, bimba segregata per anni in casa: “Era tenuta al...

La bimba è stata rinchiusa al buio per anni dalla famiglia. Le sono stati riscontrati gravi deficit a livello di nutrizione e capacità di esprimersi.

E’ stata lasciata da sola al buio in casa per oltre due anni. La vittima dell’orrore è una bambina di soli 5 anni, protagonista di un nuovo caso esploso a Eberswalde, un paesino del Brandeburgo a nord di Berlino, in Germania. La sua famiglia, in realtà, era finita sotto osservazione già nel 2017, ma la terribile vicenda è divenuta nota in tutto il suo clamore solo adesso, grazie alle pressioni mediatiche e alla conseguente indagine aperta dalla polizia.

Leggi anche –> Famiglia segregata | da 10 anni picchiava e teneva prigioniere compagna e figlia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La bimba prigioniera nella casa degli orrori

La piccola è stata ritrovata in condizioni critiche prima di Natale. E’ stata subito portata in ospedale a Bernau dove le sono stati riscontrati gravi deficit a livello di nutrizione e capacità di esprimersi. “Dalla metà del 2017 ci sforziamo con l’Ufficio per i minori del distretto di Barnim di aiutare la famiglia”, ha dichiarato un esponente politico locale, Baniel Kurth. Ma nessuna iniziativa aveva finora avuto un seguito concreto. Solo nel novembre 2019 un’assistente sociale ha lanciato l’allarme, e ora l’incubo della bimba è (almeno in parte) finito.

Sulla base delle notizie emerse sulla stampa locale la Procura ha quindi deciso di aprire un’indagine. “Abbiamo avviato un procedimento di indagine sulla base delle notizie di stampa”, ha riferito oggi il pubblico ministero Ingo Kechichian. La giustizia farà bene o male il suo corso. Il trauma di un’infanzia violata, invece, con tutto ciò che ne deriva, nessuno potrà mai cancellarlo.

Leggi anche –> Segregata per 4 giorni dal fidanzato: precipita dal terrazzo per scappare

EDS