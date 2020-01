Le condizioni meteo dal 13 al 19 gennaio 2020: cosa succederà nei prossimi giorni e cosa dobbiamo sapere sulla coltre di smog che sta attanagliando il nord Italia.

Stiamo vivendo una situazione anomale. Le condizioni meteo di questi giorni di gennaio 2020 non sembrano proprio essere di stampo invernale. Ci sono temperature sopra la norma, un cielo “piatto” senza cambiamenti atmosferici e soprattutto una cappa di smog. Gran parte dell’Europa è bloccata sotto ad un anticiclone che, se in un primo momento ci aveva reso felici, ora sembra nettamente creare dei problemi. Nebbia e smog la fanno da padroni e questo rende alcune città del nord Italia e in pianura praticamente invivibili. Eppure gli esperti di 3bMeteo vedono che qualche cambiamento è alle porte. Pare dalla terza settimana di gennaio, quindi dal 20 in poi.

L’inverno arriverà a fine gennaio?

Pare infatti che nella terza settimana di gennaio, almeno secondo i modelli meteo, le correnti artiche cominceranno a soffiare sul nostro paese e proveranno (si spera con ottimi risultati) a smuovere le nubi e le smog che stanno attanagliando l’Italia e l’Europa per colpa di questo anticiclone. Si creeranno così due depressioni sull’Artico e, pare, che si muoveranno verso di noi. Aria fredda e polare quindi colpirà prima il Regno Unito e la Scandinavia e poi pare Germania, Francia e si spera anche l’Italia. Sembra essere questo l’unico possibile “sblocco” di questa situazione preoccupante caratterizzata dall’assenza dell’inverno.

Che tempo farà?

Intanto, per quanto riguarda questa settimana, la situazione meteorologica resta invariata. L’anticiclone continua a dominare e a tenere sotto scacco l’Europa e l’Italia. Quindi ci sarà tempo stabile praticamente su tutta Italia. Le perturbazioni, che ci sono, stanno colpendo solo la parte settentrionale dell’Europa, ma ciò che accade lì non va ad influenzare minimamente il resto dei continenti. In Italia persiste lo smog e la nebbia, ma qualche leggera infiltrazione delle correnti balcaniche sembra riuscire a farsi largo e a portare qualche lievissima pioggia nella giornata di lunedì sulle regioni del sud. Anche Liguria e Toscana, per via di un flusso di correnti meridionali, potrebbero essere interessate da qualche pioggia, ma non si tratta di nulla di importante e tanto meno di effetti rilevanti.

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni?

Le previsioni meteo per i prossimi giorni quindi sono piuttosto chiare: sole e al massimo qualche leggero annuvolamento che però non porterà conseguenze di rilievo. Ci sono solo delle lievi piogge, ma che non andranno a dipanare questa coltre di nebbia e smog che sta attanagliando l’Italia.