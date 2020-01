Mercedesz Henger accende i bollori degli appassionati con una serie di scatti sexy sulla neve. Le foto in bikini e body in montagna fanno il giro del web.

Conclusa la parentesi reality, Mercedesz Henger si è concessa un po’ di pausa dal mondo dello spettacolo e soprattutto della televisione. La figlia nella nota pornostar Eva Henger, infatti, ha preferito continuare con gli impegni come modella e attrice e tralasciato le comparizioni televisive. Di lei ha parlato però nei giorni scorsi il fidanzato Lucas, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Il ragazzo ha spiegato come la loro relazione proceda alla grande e come lo facciano: “Fino a svenire”.

La coppia è stata recentemente in vacanza in una località montana per una settimana bianca. Parentesi lontana dallo stress che ha sicuramente giovato per la loro vita sentimentale, permettendo loro di stringere ulteriormente il loro rapporto. Proprio in quella occasione la bellissima Mercedesz si è concessa una serie di scatti dall’alto contenuto sensuale che in queste ore stanno infiammando il web.

Mercedesz Henger semi nuda sulla neve, gli scatti fanno impazzire il web

Dotata di un fisico prosperoso, la bellissima Mercedesz ha deciso di mandare in tilt i suoi fan pubblicando una serie di scatti in cui mostra le sue grazie. Le foto in bikini o in body iper sgambato che non lascia spazio per l’immaginazione, scattate sfidando le temperature rigide della montagna hanno attirato l’attenzione dei fan che non hanno potuto fare a mano di commentarle e condividerle. Un utente scrive: “Sei una dea, sei bellissima”, un altro si complimenta per la raffinatezza dei suoi lineamenti e scrive: “Ché fascino e raffinata bellezza solare 😍 ☀ complimenti 😃 tesorina speciale”.