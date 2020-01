Figlie Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti: chi sono Greta e Lea

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti sono ormai felicemente sposati da 15 anni. Lui è un attore di successo, sia nello stivale che internazionalmente. Degne di nota le sue ultime perfomance nei panni di Tommaso Buscetta ne Il traditore, e in quelli di Bettino Craxi in Hammamet.

Anna Ferzetti segue la stessa passione del marito, è anche lei una bravissima attrice, in attesa del film che le faccia spiccare il volo tra i grandi del cinema italiano. Dalla loro relazione sono nati due piccoli angeli: Greta Favino, 15 anni, e Lea Favino, 5 anni.

Pierfrancesco Favino, la vita con le figlie Greta e Lea

Al fianco di due amorevoli genitori, pronti a tutto per le loro bambine, le piccole Favino hanno avuto la possibilità di fra crescere le loro passioni e i loro sogni. Pierfrancesco ha spesso fatto notare i grandi onori e i pesanti oneri che un lavoro come il suo comporta: quando inizia a lavorare in un set lontano da casa è costretto a non vedere, anche per lungo tempo, le sue piccole dal vivo. Pur cosciente di star facendo faville nel mondo del cinema e di aver raggiunto tra i vertici più alti del suo mestiere, capita che Favino rimpianga i tempi distante da casa. La madre, Anna, è una madre attenta che ama passare il tempo in famiglia, insieme al suo affascinante marito e alle sue bellissime figlie. In quanto ancora minorenni, non abbiamo molte foto e informazioni sulle giovanissime.