Marco Missiroli, chi è: carriera e curiosità sullo scrittore

Chi è Marco Missiroli, autore del romanzo ‘Fedeltà’: carriera e curiosità sullo scrittore nato a Rimini, premi e riconoscimenti.

Classe 1981, già sei romanzi all’attivo, tutti molto apprezzati, Marco Missiroli, riminese doc, una laurea in scienze della comunicazione in tasca, è uno dei più conosciuti scrittori della nuova generazione, insieme a Silvia Avallone.

Il suo romanzo d’esordio, Senza coda, edito da Fanucci nel 2005 e ripubblicato nel 2017 da Feltrinelli nel gennaio 2017 nella collana dei tascabili UE, ha ricevuto nel 2006 il Premio Campiello Opera prima.

Romanzi, premi e riconoscimenti per lo scrittore Marco Missiroli

Dopo l’esordio boom nel campo della letteratura a soli 24 anni, bissa con il suo secondo romanzo, edito da Guanda, Il buio addosso, che gli vale il premio Insula romana 2008. A febbraio 2009, esce Bianco, sempre per Guanda. Il romanzo vince la XXVIII edizione del Premio Comisso, il Premio Tondelli 2009 e il premio della critica Ninfa-Camarina 2010. Ormai Marco Missiroli è ritenuto a ragione uno dei maggiori esponenti under 30 della letteratura italiana.

Esattamente tre anni dopo Bianco, esce la sua quarta opera, Il senso dell’elefante. Ancora una volta, lo scrittore fa incetta di premi. Nel febbraio 2015 è la volta del romanzo Atti osceni in luogo privato, bestseller edito da Feltrinelli, vincitore del Premio SuperMondello 2015 e del Premio letterario Elba. Il suo ultimo romanzo, edito da Einaudi e pubblicato nel 2019, è Fedeltà, anche questo un bestseller, già in corso di traduzione in trentadue Paesi. Il romanzo ha vinto il Premio Strega Giovani 2019 ed entra nella cinquina finalista del Premio Strega 2019. Inoltre, Netflix ne ha acquistato i diritti per una serie televisiva.