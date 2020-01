Voli low cost: gli sconti imperdibili di Air Italy per viaggiare da gennaio fino a ottobre 2020.

Anno nuovo, nuove offerte di voli low cost. Vi segnaliamo l’ultima promozione lanciata da Air Italy, la compagnia aerea che ha preso il posto di Meridiana, dopo essere stata acquistata da Qatar Airways, e che vola in tutto il mondo a prezzi molto convenienti.

La compagnia, infatti, serve diverse tratte, nazionali e internazionali a lungo raggio come: Stati Uniti (New York, Los Angeles, San Francisco e Miami), Canada, Kenya, Egitto, Senegal, Nigeria, Ghana, mete di vacanza nell’Oceano Indiano (Zanzibar, Maldive) e Tenerife alle Isole Canarie. La base di Air Italy è all’aeroporto di Milano Malpensa. I voli internazionali partono anche da Roma Fiumicino. La compagnia collega anche Olbia al resto d’Italia.

A inizio 2020, Air Italy ha lanciato un’offerta imperdibile per viaggiare con i suoi voli a prezzi scontati fino al 25%. La promozione è valida fino al 20 gennaio prossimo per i viaggi dal 10 gennaio al 24 ottobre 2020. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost: sconti da Air Italy fino al 25%

Grandi sconti da Air Italy sui voli internazionali a lungo raggio. Se programmate un viaggio negli Stati Uniti o verso mete da sogno come le Maldive e Zanzibar, affrettatevi a prenotare il vostro biglietto! C’è tempo fino al 20 gennaio prossimo per usufruire di sconti fino al 25%.

La promozione è valida su tutti i voli di Air Italy, per viaggi dal 10 gennaio al 24 ottobre 2020.

Oltre alle destinazioni collegate direttamente all’Italia, come le città di New York, Los Angeles, Toronto, Mombasa e tante altre, con le compagnie partner di Air Italy, Alaska Airlines e Hawaiian Airlines, si può volare anche ad Anchorage (Alaska), Honolulu, Hawaii, Las Vegas, Portland, Seattle, Salt Lake City e molte altre destinazioni. In questi casi, la promozione si applica ai viaggi dal 29 marzo al 24 ottobre 2020.

Condizioni dell’offerta

La promozione di Air Italy è valida per acquisti dal 7 al 20 Gennaio 2020 per volare dal 10 gennaio al 24 ottobre 2020.

Per le sole destinazioni in cooperazione con Alaska Airlines e Hawaiian Airlines è applicabile dal 29 marzo al 24 ottobre 2020. Gli sconti fino al 25% sono validi solo sui voli operati da Air Italy e quelli in collaborazione con Alaska Airlines e Hawaiian Airlines. La promozione non si applica alle seguenti classi di prenotazione: C,Y,L,X,H,W,K,V,N,Q,U,R,O.

Lo sconto viene calcolato automaticamente e si applica sulla tariffa al netto delle tasse e degli oneri.

Nel caso di futuro cambio su prenotazione acquistata con la promozione in oggetto, il passeggero sarà tenuto a corrispondere sia l’importo dello sconto precedentemente applicato che l’eventuale differenza e/o penale come da regola tariffaria.

Sono escluse le tariffe di continuità territoriale sui voli Olbia – Roma e vv. e Olbia-Milano Linate e vv.

Grazie all’offerta di Air Italy si può viaggiare con lo sconto del 25% anche in Business Class, sugli aerei A330 con il servizio Air Italy personalizzato. Il volo in Business Class comprende tutti i comfort come: sedili reclinabili a 180°, materasso per il sedile flat bed, piumotto, pigiama con pantofole e Pochette Fedon completa di tutto.

Non mancano i servizi anche in Economy Class: wi-fi satellitare, e una vasta scelta di contenuti on demand tra prime visioni, serie tv e playlist musicali, per rendere l’esperienza di viaggio ancora più piacevole. Le Delizie, il rinnovato servizio di bordo in classe Economy, proporrà un nuovo packaging e un nuovo menù, su tutti i voli di lungo raggio. Il pasto è sempre accompagnato da una selezione di vini rossi e bianchi, birra italiana e europea, bibite analcoliche, caffè e tè.

Per la promozione sono disponibili un numero limitato di posti pari a 72.000 in Classe Economy e 19.000 in Classe Business.

Maggiori informazioni sul sito web di Air Italy: www.airitaly.com/it-IT/news/promo-saldi-italia

