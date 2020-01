Stasera in tv – Stati Generali: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 gennaio

Oggi, 9 gennaio Rai3 riparte con l’ironia di Stati Generali, programma condotto da Serena Dandini: tutti gli ospiti e le anticipazioni su stasera

Lo spot dovuto alla pausa invernale si è concluso e Stati Generali, programma satirico condotto da Serena Dandini, torna stasera in prima serata. Le imitazioni saranno molte, ma soprattutto quella che si ispira al Sindaco di Roma Virginia Raggi promette risate uniche. Stati Generali con ospiti e cast provenienti dal mondo dello spettacolo (e non) inizierà alle ore 21.20 su Rai3.

Come La tv delle ragazze, gli Stati Generali di Serena Dandini ripetono il successo di ascolti

La riunione di condominio che si svolge nello studio di Rai3 il giovedì sera, ci riporta alle tipiche dinamiche del nostro comportamento.

Messe in mostra i nostri punti deboli in quanto italiani e portati all’estremo attraverso la satira, il programma ci fa sentire goffi, ma in compagnia. Come accaduto nelle puntate precedenti, al cast fisso si affiancheranno gli ospiti, provenienti dal mondo dello spettacolo, che si esibiranno in monologhi e sketch comici.

A Stati Generali, ospiti, cast e anticipazioni di oggi:

Sabina Guzzanti che interpreta Virginia Raggi

stasera la sindaca farà un bilancio del suo operato ed esporrà i nuovi propositi per il 2020

nei panni della signorina Vaccaroni, ci porterà nel poco magico mondo della finanza

sarà Andreotti su cui il Raiphone riporterà rivelazioni scottanti

Lucia Ocone

sarà Mina, importunata da una video-chiamata a sorpresa e Winona la Rider

racconterà di un Alessandro Di Battista intento a imbarcarsi per l’Iran e interpreterà Massimo Stima con i suoi fantomatici sondaggi

che interpreta Franca Leosini, che a sua volta intervista Maurizio Mannoni (quello vero)

torna nelle vesti di Cleopatra per la rubrica Donne nel Tempo

gli iscritti a parlare di oggi sono Geppi Cucciari e Gherardo Colombo

e l’intervista ad Arturo Brachetti , trasformista italiano

l’uomo è un rifugiato politico che racconterà come si è svolto il suo viaggio fra paura ed espedienti di fortuna dall’Afghanistan a Roma

nei panni di Martina Dell’Ombra con la sua Enciclopedia, L’arte in un minuto



i comici di YouTube nella loro puntata nella puntata di Ai confini de tipo adesso

si soffermano sulle fake news e sul loro potere mediatico

cosa vuol dire essere single a 30 anni?

con le loro inchieste sull’universo leghista

TG Lercio

Elianto

con la sua sigla finale improvvisata

