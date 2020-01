Stasera in tv film – Barry Seal, Una storia americana: trama e trailer del film

Oggi, 9 gennaio, su Italia 1 il film Barry Seal – Una storia americana tratto dalla storia vera di un pilota di linea americano che decide di cambiare vita

Dal titolo originale Barry Seal, American Made la pellicola in palinsesto oggi in prima serata uscì nelle sale cinematografiche nel 2017, prima in Italia che in America.

Come promesso dal titolo, il film Barry Seal è una storia vera, naturalmente arricchita di effetti speciali e qualche licenza poetica.

Il protagonista è esistito davvero, però, e la sua leggenda rimane molto forte in America.

Il film verrà trasmesso su Italia 1, a partire dalle ore 21.20.

Barry Seal, dalla storia vera: trama

Il film diretto dal regista Doug Liman è uscito al cinema nel 2017 con Tom Cruise nel ruolo del protagonista, un talentoso pilota di linea della Trans World Airlines annoiato dalla routine. Quando nel 1979, il clima politico teso spinge la CIA a cercare nuovi escamotage per portare a termine le sue missioni. L’ente governativo avvicina il protagonista per guidare sotto copertura una delle più importanti operazioni della storia statunitense. Quello che gli agenti che collaborano con Seal ancora non sanno è che il pilota oltre a non disdegnare il denaro e avere di suo una dubbia moralità ama il brivido più di qualsiasi altra cosa, anche a bassa quota. Da informatore di giustizia si trasforma quindi in trafficante della droga, trovandosi a fare il triplice gioco.

Eppure, neanche questa sarà l’ultima maschera indossata da Barry Seal.

Cast completo

Tom Cruise (Barry Seal)

Domhnall Gleeson (Monty Schafer)

Sarah Wright (Lucy Seal)

Caleb Landry Jones (JB – Bubba)

Jesse Plemons (sceriffo Downing)

Lola Kirke (Judy Downing)

Alejandro Edda (Jorge Ochoa)

Mauricio Mejía (Pablo Escobar)

Fredy Yate Escobar (Carlos Lehder)

Jayma Mays (Dana Sibota)

E. Roger Mithcell (Craig McCall)

Benito Martinez (James Rangel)

Connor Trinneer (George W. Bush)

Alpha Trivette (giudice Linkletter)

Jed Rees (Louis Finkle)

Alberto Ospino (Manuel Noriega)

Barry Seal, trailer ita liano

