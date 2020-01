Rapina con sparatoria al centro commerciale: è bagno di sangue – VIDEO

Tre persone sono state uccise e cinque ferite durante una rapina a una gioielleria all’interno di un centro commerciale in Thailandia.

Tre persone sono state uccise, tra cui una bambina di due anni, e altre cinque risultano gravemente ferite dopo che un rapinatore armato ha aperto il fuoco in un centro commerciale in Thailandia. L’uomo, il volto mascherato, ha fatto irruzione nella gioielleria Robinson’s a Lopburi, circa 160 km a nord di Bangkok oggi pomeriggio (21:00 ora locale). Dopo di che ha sparato a una guardia di sicurezza, a una giovane commessa del negozio e a una bambina di due anni che si trovava lì per caso, uccidendo tutti e tre.

Leggi anche –> Ucciso in rapina | malvivente lo assale e scappa con 3mila euro

Leggi anche –> Babbo Natale rapina banca e lancia soldi ai passanti: “Merry Christmas” FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La rapina alla gioielleria sfociata in una strage

I due adulti membri del personale sono morti sul posto, mentre la bambina è deceduta più tardi in ospedale. Almeno altre cinque persone, tra cui un turista, sono rimaste gravemente ferite e sono ora affidate alle cure dei medici. Fortunatamente nessuna di loro sembra essere in pericolo di vita.

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’intera scena della rapina. Le immagini del centro commerciale mostrano una madre che tiene la mano della figlia di due anni prima che il folle rapinatore apra il fuoco e la uccida, e un gran numero di persone ferite in un lago di sangue. Quanto al killer, è purtroppo riuscito a fuggire a bordo di una moto prima che la polizia arrivasse in loco. La polizia locale è ora sulle sue tracce.

EDS