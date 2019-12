Ucciso in rapina | malvivente lo assale e scappa con 3mila euro

Natale di sangue e con purtroppo una vittima: un uomo ucciso in rapina dopo un assalto perpetrato senza pietà da un malvivente.

Il titolare ucciso in una rapina nel suo locale. È quanto accaduto a Legnago, in provincia di Verona, con un solo malintenzionato che ha assaltato una sala giochi del posto. L’esercizio è il ‘Qui Gioco’ situato in via dei Caduti. La vittima aveva 60 anni ed era originario della provincia di Brescia. Ad aggredirlo un uomo di età più giovane, con il volto coperto. Era armato con un corpo contundente, presumibilmente una spranga di ferro od un bastone. L’aggressore era riuscito ad entrare da una porta posta sul retro del locale. A quanto pare facendosi proprio aprire dallo stesso titolare. Subito dopo ha poi colpito quest’ultimo con una efferata violenza alla testa. Il colpo ricevuto ha provocato un trauma cranico di grave entità. Il ladro ed assassino è poi riuscito a dileguarsi pochi minuti dopo con addosso a sé l’intero incasso di 3mila euro. Adesso le forze dell’ordine gli stanno dando la caccia in tutta la Regione.

Ucciso in rapina, la scoperta compiuta dalla sua socia in affari

Il 60enne è deceduto poco dopo essere entrato in codice rosso in ospedale. La scoperta di quanto avvenuto è stata compiuta da una donna, socia in affari dell’uomo ucciso nella rapina. Lei abita anche all’interno dello stabile dove sorge la sala giochi. Davanti ai suoi occhi è comparsa l’orribile scena, con il corpo dell’uomo del tutto immerso nel suo stesso sangue. Ora sono al lavoro i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verona. Assieme allora attivi anche i colleghi facenti parte della Compagnia di Legnago.

