Babbo Natale rapina banca e lancia soldi ai passanti: “Merry Christmas” FOTO

Babbo Natale rapina banca e scappa via, ma nel farlo lancia un bel pò di soldi in strada e fa gli auguri a tutti. La vicenda è accaduta il 23 dicembre.

Stramberie che possono succedere soltanto a Natale: Babbo Natale rapina banca e dona il maltolto ai passanti, augurando loro un felice 25 dicembre. Il fatto è avvenuto a Colorado Springs, negli Stati Uniti, il giorno prima della Vigilia. Ci sono numerosi testimoni che hanno assistito alla scena ed anche la polizia del posto ha confermato l’accaduto. Una persona interrogata dalle forze dell’ordine su questa rapina di Babbo Natale in banca ha affermato di avere assistito al tutto con chiarezza. “Ha portato a buon fine il colpo. Poi ha messo le mani nella borsa e ha afferrato dei soldi. Li ha quindi lanciati in aria augurando a tutti Buon Natale. Il colpevole è stato acciuffato. Si chiama David Oliver e ha 65 anni. Era riuscito a rapinare la Academy Bank, minacciando gli impiegati allo sportello con una pistola.

Babbo Natale rapina banca, arrestato poco dopo in una caffetteria

I poliziotti lo hanno trovato in una caffetteria situata poco lontano, con ancora indosso il costume da Santa Claus. L’uomo non ha opposto alcuna resistenza. Per quanto riguarda i soldi, in diverse persone che avevano inizialmente approfittato di questo inaspettato quanto strambo regalo hanno poi restituito tutto alla banca. Ma all’appello mancano ancora oltre mille dollari. E chi ha deciso di tenerseli ha commesso un reato alla stregua di una rapina.

