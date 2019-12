Francesco Totti nega la foto al fan: “In vacanza non concedo selfie” -Video

Francesco Totti è stato pressato a lungo da un fan che gli chiedeva un selfie per ricordo. L’ex Roma ha rifiutato, ma l’ammiratore ha insistito.

Quando hai avuto una carriera come Francesco Totti, conclusa per altro da un paio d’anni, anche se vai a nasconderti alle Maldive, troverai sempre qualche fan che ti riconosce e che chiede con insistenza un’autografo o una foto. Lo ha scoperto a sue spese l’ex capitato della Roma. “Er Pupone” si trova alle Maldive con la moglie per una pausa dagli impegni quotidiani e mentre cercava di riposarsi in spiaggia è stato avvicinato da un fan. Totti gli ha spiegato che in vacanza non concede scatti: “Ti dico di no per la foto. Guarda, mi spiace ma quando sono in vacanza non faccio foto con i fan. Mi dispiace”, ma l’ammiratore non si è rassegnato.

La scena è stata filmata da Ilary Blasi, la quale non è riuscita a trattenere una risata di sincero divertimento. L’ammiratore ha insistito a lungo ed alla fine se n’è andato. Proprio mentre andava via la conduttrice gli ha chiesto: “Ma alla fine te l’ha fatta fare sta foto?”. L’ammiratore, soddisfatto, ha risposto: “Sì ci sono riuscito. Però dopo che ho elemosinato per un’ora”. Chiaramente il diniego del campione non era dovuto alla mancanza di empatia con il desiderio del fan. Totti infatti nella sua infinita carriera ha concesso milioni di foto e autografi, ma in vacanza vorrebbe, giustamente, non essere disturbato. Troppo spesso, infatti, gli ammiratori non riescono a capire di essere invadenti ed eccedono con le dimostrazioni d’affetto. In questo caso la tattica dell’insistenza è stata vincente, desideroso di tornare al proprio relax, infatti, Totti ha concesso lo scatto.

