Emilio Casalini: chi è il giornalista e scrittore italiano

Chi è Emilio Casalini, il giornalista e scrittore italiano: carriera e curiosità, cosa sapere, dagli esordi alle trasmissioni televisive.

Emilio Casalini, giornalista, conduttore radiofonico e scrittore veneto, è nato a Padova nel 1969. Si è laureato in Relazioni Internazionali presso l’Università di Padova nel 1997.

Qualche anno prima, nel 1993, in piena guerra civile jugoslava, vive per alcuni mesi a Sarajevo sotto assedio, come inviato dell’emittente televisiva padovana Telechiara. Si tratta della sua prima, importante esperienza giornalistica.

Carriera e curiosità su Emilio Casalini

Tra i riconoscimenti ottenuti per il suo lavoro, c’è il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi nel 2012 con un’inchiesta sul traffico internazionale di rifiuti. Un paio di anni prima, vince il Premio Giornalistico Enzo Baldoni documentando la condizione dei giovani iraniani nel loro Paese. La sua carriera da fotoreporter prende il via a fine anni Novanta: tante sono le sue collaborazioni in quel periodo. Intanto, inizia anche a lavorare in televisione, come corrispondente da Roma, con l’emittente Match Music TV.

Avvia anche una serie di collaborazioni con Tele+ e Telemontecarlo. Quindi diventa co-regista dell’inchiesta Invisibili siete voi sul lavoro minorile in Italia. Da freelance, collabora infine con Rainews24. Nel 2001 entra in Rai 3 come redattore e inviato della trasmissione di geopolitica internazionale Dagli Appennini alle Ande. Da quel momento in poi, diventa presenza più o meno fissa di molte trasmissioni di approfondimento sul terzo canale Rai. Nel 2009 realizza il documentario Iran About, entrando in Iran, durante il periodo della rivolta giovanile denominata Movimento Verde. Il documentario selezionato come finalista in molti concorsi internazionali. Entra anche a far parte della redazione di ‘Report’. Dal 2011 collabora con il Corriere della Sera. Diverse sono anche le sue pubblicazioni di libri di inchiesta. Nel 2016 fonda la casa editrice Spino Editore. Dal gennaio 2020, conduce su Raitre Generazione Bellezza.