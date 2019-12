Annalena Benini: chi è la giornalista e conduttrice italiana

Chi è la giornalista e conduttrice televisiva italiana Annalena Benini: gli esordi, l’incontro col marito Mattia Feltri, la televisione.

La giornalista Annalena Benini è nata a Ferrara nel 1975 ed è laureata in Legge. Collabora dal 2001 col quotidiano ‘Il Foglio’, fondato da Giuliano Ferrara. La giornalista si occupa e scrive di costume, di persone, di libri. Cura per il Foglio un inserto settimanale, Il Figlio, che esce ogni venerdì. Attualmente, la ferrarese vive a Roma.

Annalena Benini: chi è il marito e altre curiosità sulla giornalista

La giornalista ha 2 figli, avuti dal matrimonio con il marito Mattia Feltri, figlio del noto giornalista Vittorio Feltri. L’uomo ha seguito le orme del padre: classe 1969, inizia a collaborare all’età di 19 anni con la redazione del Giornale di Bergamo, venendo assunto nel 1992. Da metà anni Novanta, collabora con ‘Il Foglio’, dove incontra la futura moglie. Nel 2004 passa a ‘Libero’, il quotidiano fondato dal padre.

Annalena Benini, penna molto apprezzata, ha pubblicato La scrittura o la vita. Dieci incontri dentro la letteratura, uscito per Rizzoli nel 2018. Per Einaudi, l’anno successivo, ha curato l’antologia I racconti delle donne. In televisione, è la conduttrice del programma ‘Romanzo italiano’, in cui letteratura e luoghi del nostro Paese da visitare si incontrano.