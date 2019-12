Francesco Specchia: chi è il giornalista e scrittore italiano

Chi è Francesco Specchia, il giornalista e scrittore italiano: carriera e curiosità, cosa sapere, dagli esordi alle trasmissioni televisive.

Fiorentino di nascita, veronese d’adozione, Francesco Specchia è giornalista, scrittore e autore tv. Laureato in legge, con una specializzazione in comunicazioni di massa e antropologia criminale, è allievo di Indro Montanelli e ha 2 figli, uno dei quali si chiama Gregorio Indro. Grande tifoso della Fiorentina, è uno dei fondatori del quotidiano ‘Libero’.

Carriera e curiosità su Francesco Specchia

Ha iniziato a lavorare come assistente della cattedra di diritto dell’esecuzione civile nell’Istituto di diritto processuale civile all’Università di Parma. Ma a fine anni Ottanta, a 20 anni appena, inizia ad appassionarsi al giornalismo. Nel 1995, l’incontro con Indro Montanelli al quotidiano ‘La Voce’. Tantissime le sue collaborazioni: in radio ha firmato trasmissioni per Radio Monte Carlo e R101 e “Prima pagina” su Radio3 Rai; in televisione, ha partecipato alla fondazione di “Agorà” su Raitre.

Sempre in televisione è stato autore di trasmissioni e talk show politici quali “Iceberg”, “Alias” , “Versus”, e “I Tartassati- Storie di fisco e dintorni”. Diversi sono i saggi che ha scritto negli ultimi anni. Dal settembre 2018 è direttore di Pop Economy, la piattaforma di economia per millennials, che si trova anche sul digitale terrestre. Francesco Specchia è appassionato di film di genere e di fumetto d’autore.