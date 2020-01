Sal Da Vinci: chi è, carriera e curiosità del cantante napoletano

Chi è Sal Da Vinci, carriera e curiosità del cantante napoletano, figlio d’arte: esordi, carriera e successi discografici.

Figlio d’arte, il padre Mario Da Vinci fu cantante e interprete della sceneggiata napoletana, Sal Da Vinci nasce a New York, dove il papà era impegnato in quel periodo in tour nel 1969. Proprio col padre cantante muove i primi passi, quando aveva appena sei anni. Nel 1976 debutta nel mondo della musica incidendo, in duetto proprio con il padre, la canzone Miracolo ‘e Natale di Alberto Sciotti e Tony Iglio.

Gli esordi e il successo di Sal Da Vinci

Nei primi anni dunque, lavora fianco a fianco col padre. Ancora bambino, a 9 anni fa il suo debutto al cinema nella pellicola di Carlo Caiano intitolata Figlio mio sono innocente!; l’anno successivo gira un secondo film, intitolato Napoli storia d’amore e di vendetta di Mario Bianchi. Nei primi anni Ottanta Sal debutta in teatro con il padre in ‘A mamma. Nel 1982 registra il primo album O guappo nnammurato, senza il ‘sostegno’ vocale del padre. Nel 1984 è protagonista del film musicale Il motorino di Ninì Grassia con il padre Mario Da Vinci. Nel 1986 ottiene una parte piccola al fianco di Carlo Verdone e Alberto Sordi nel film Troppo forte.

Sceglie quindi di dedicarsi solo alla musica, con buoni riscontri a livello di vendite. Nel 1992 prende parte al concorso canoro Una voce per Sanremo all’interno del contenitore domenicale Domenica in con Toto Cutugno e Alba Parietti. Nel 1994 partecipa alla seconda ed ultima edizione del Festival italiano di musica, classificandosi al primo posto con la canzone Vera. Nel 1995 canta in presenza di Papa Giovanni Paolo II a Loreto. Nello stesso anno pubblica il singolo Fai come vuoi. Arriva anche il successo internazionale e Sal Da Vinci si ritrova catapultato nel mercato sudamericano. Il bramo Vera, infatti, con il titolo Vida mi Vida, cantata dall’artista spagnolo Marcos Llunas, vende oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo. Alla musica, si accosta la passione per il teatro che gli dà la possibilità di collaborare con Roberto De Simone. Nel 2009 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Non riesco a farti innamorare, scritta con Vincenzo D’Agostino e Gigi D’Alessio e si classifica al 3º posto. L’album successivo è anche un successo commerciale.