Lady Gaga, la relazione con Bradley Cooper: tutta la verità

Tutte le rivelazioni dettagliati della popstar mondiale Lady Gaga sulla relazione annunciata con Bradley Cooper: il racconto

Il 2020 si è aperto con il talk show americano condotto da Oprah Winfrey, la conduttrice americana molto seguita. La prima ospite dell’anno è stata la cantante italo-americana, la popstar Lady Gaga. Tanti i racconti della sua vita privata svelando anche la finta relazione con l’attore Bradley Cooper, con i due che avevano recitato insieme nel film “A star is born”, che ha riscosso tanto successo. Durante la promozione del film si sono lasciati andare in comportamenti intimi con flirt molto accesi. E così nella giornata di ieri è uscita fuori tutta la verità.

Lady Gaga, il racconto dettagliato sulla vita privata

Così Lady Gaga ha svelato così tutta la verità durante la trasmissione di Oprah Winfrey: “Siamo stati davvero bravi, abbiamo fregato tutti”. Poi ha aggiunto: “Avete fatto un ottimo lavoro. Secondo me se il mondo non avesse parlato della vostra presunta relazione, il film non avrebbe avuto tanto successo”. Successivamente la popstar ha parlato anche dei suoi problemi di salute: “Soffro di fibromialgia, che mi causa ancora oggi fortissimi dolori dalla testa ai piedi. Ho scoperto, grazie a tanti medici, che può essere curata con le terapie della salute mentale. Quest’ultima è una condizione medica, va trattata come una patologia e non dovrebbe essere ignorata”. Infine, ha rivelato il motivo dell’insorgere della stessa: “La malattia è sorta dopo lo stupro che subii a 19 anni, perché ignorai le conseguenze e pagai tutto questo con quella patologia”.