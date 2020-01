Lady Gaga si è fidanzata: chi è la nuova fiamma della cantante – VIDEO

Secondo recenti indiscrezioni Lady Gaga ha trovato nuovamente l’amore: stando ai rumor il nuovo fidanzato della cantante sarebbe di bel aspetto.

Il 2019 è stato un anno carico di emozioni per Lady Gaga. La cantante ha ricevuto premi e complimenti per la sua prima interpretazione sul grande schermo in ‘A Star is Born’ e la colonna sonora cantata per l’occasione ha scalato le classifiche d’ascolto e gradimento. Sul lato personale l’anno è iniziato invece con delle voci sulla presunta relazione con l’attore Bradley Cooper, co-protagonista del film. Dopo l’estate, invece, la Germanotta si è invaghita e fidanzata con Dan Horton.

La relazione tra i due è naufragata ad inizio dicembre e sui giornali di gossip si è parlato di un possibile ritorno di fiamma con Christian Carino, suo ex storico. In realtà i due sono solamente amici, come confermato dagli esperti del settore: “Tra loro le cose in passato non sono andate bene. Succede, le relazioni possono finire. Adesso però si sono riavvicinati e parlano. Il loro rapporto? Si tratta di amicizia, non c’è altro per adesso, nessun dramma”. Una nuova fiamma pare però che ci sia, come dimostrato da alcuni video pubblicati su Twitter. In questi si vede Lady Gaga che si bacia con un uomo, la cui identità al momento è sconosciuta.

