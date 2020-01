Chi è Andrea Sannino: età, carriera e vita privata del cantante italiano

Conosciamo meglio la storia di Andrea Sannino: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del cantante italiano

Andrea Sannino nasce a Napoli il 5 luglio 1985. Vive ad Ercolano insieme alla sua famiglia conseguendo il diploma all’istituto, turistico-alberghiero, come “chef” con la votazione di 92/100. Fin da piccolo si appassiona alla musica e al canto iniziando a scrivere le prime canzoni essendo protagonista nelle varie recite scolastiche. Nel 2006 viene scelto per il Treno dei desideri su Rai1, poi dopo due anni è il vincitore dell’ottava edizione del Pomigliano musica festival, uno dei più importanti festival canori del sud italia, con la canzone scritta da Antonio Prestieri ed Emanuele Nerino “Oltre i sogni e le distanze”. Vince anche il premio come miglior interpretazione; Nel 2009 arriva in finale nella mitica festa di Piedigrotta con il brano dal titolo “Pe l’età che teng”, canzone anticamorra. Così incontra in quest’occasione Bruno Lanza pubblicando successivamente Il suo primo album nell’aprile 2010 che si chiama “Senza Accordi”. Poi viene scelto per il musical “C’era una volta…scugnizzi” per l’interpretazione di Don Saverio. La sua popolarità è arrivata con il singolo “Abbracciame”, uscito nel 2015 ed inserito nel suo secondo album, “Uànema”. Per oltre un anno nei primi posti della speciale classifica Spotify “Sound of Naples”, che si può considerare la top 100 della musica più ascoltata a Napoli. Il video ufficiale del brano ha totalizzato un vero e proprio boom di visualizzazioni, attualmente oltre 21 milioni.

Chi è Andrea Sannino: vita privata

Sposato con Marinella dopo dodici anni di fidanzamento: nell’aprile 2019 è nata la piccola Gioia. Può vantare su Instagram circa 165mila follower sul suo profilo ufficiale.