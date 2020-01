Domenica in, ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 5 gennaio

La zia a Domenica in riparte con nuovo anno esplosivo: tutti gli ospiti di oggi e le sorprese che ci riserverà Mara Venier in puntata

Nonostante sia giunta alla puntata numero 17 della nuova edizione, Domenica in tiene duro in palinsesto e continua a registrare un’ottima percentuale in fatto di share.

Il contenitore domenicale apre alla seconda parte della 44esima edizione, la prima del nuovo anno. Il varietà inizierà su Rai 1 a partire dalle ore 14.00.

Ma chi sono gli ospiti di oggi a Domenica in?

Scopriamolo insieme.

Domenica in: ospiti di oggi

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle ore 14.00, Mara Venier accoglierà ospiti d’eccezione per dedicarsi all’ultima delle feste invernali, amatissima dai bambini: l’Epifania. Per celebrare la Befana, si esibirà il Coro dolci note, comporto da 50 bambini. Le voci bianche saranno dirette dal Maestro Alessandro Bellomaria.

Tutti gli ospiti: