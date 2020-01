Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara 5 anni dopo la scomparsa

Oggi è il 5° anniversario della scomparsa di Pino Daniele. Ecco come la figlia Sara lo ricorda su Instagram in questo giorno.

Il 4 gennaio del 2015 l’Italia veniva a conoscenza della scomparsa di Pino Daniele. La morte del cantautore campano, uno degli artisti più amati del nostro Paese, lasciò il segno in molti italiani che erano cresciuti ed avevano cominciato ad amare ascoltando la sua musica. Chiaramente a patire maggiormente la morte improvvisa del cantante è stata la figlia Sara, nata dalla relazione con la seconda moglie Fabiola Sciarabasi.

In occasione di questo 5° anniversario della morte di Pino Daniele, Sara lo ha voluto ricordare con un toccante post su Instagram. In questo si vede una foto in bianco e nero che la ritrae ancora bambina, accanto al padre che suona la chitarra. A commento della foto Sara scrive: “Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più. Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te”. Pochi giorni prima, probabilmente poiché il dolore si faceva più forte in prossimità con la tragica data, la figlia di Pino aveva condiviso un’altra foto sotto la quale si leggeva: “Badi a me dal 1996”.

Napoli ricorda Pino Daniele

Come ogni anno, anche in questo 2020 Napoli ricorderà l’amato artista con eventi e concerti. Lo scorso anno la serata evento organizzata al San Paolo è stata un insuccesso visto che al termine del concerto gli organizzatori sono stati subissati di critiche. Ma le iniziative per l’anniversario sono sempre state una semplice occasione per immergersi nuovamente nella magia della sua musica.

L’evento probabilmente più atteso è il concerto al lungomare del maestro Danise. Il musicista si esibirà in 38 pezzi di Pino Daniele con il pianoforte, iniziativa che ormai è giunta alla sua quarta edizione. Ad ora di pranzo si terrà la Messa nella chiesa di Santa Maria dell’Aiuto, officiata dal parroco Salvatore Giuliano.