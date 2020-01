Esistono anche i Gatti da guardia: come addestrare un felino a protezione della casa, le razze particolari e l’addestramento dei felini.

Tutti abbiamo sentito parlare di cani da guardia, ma esistono gatti da guardia? È possibile addestrare il tuo gatto a proteggere la tua casa o le tue cose? Esiste una razza particolare di gatti che può essere addestrata per proteggerti? La risposta a tutte e tre le domande precedenti è sì. I gatti possono essere addestrati a proteggere la tua casa.

Chi sono i gatti da guardia: razze e addestramento

Molti proprietari di gatti descrivono la loro palla di pelo come un animale che pensa che gli umani esistano in questo mondo per servirli. Pensano ai gatti come una specie altamente intelligente che sembra essere anche pigra. La domanda in questo contesto è se un gatto attaccherà qualche intruso che minaccia la sua famiglia? In altre parole, il mite gatto pigro si trasformerà improvvisamente in un gatto coraggioso che proteggerà la sua famiglia umana?

In linea di massima, come sappiamo, i gatti hanno tanta paura che scappano al minimo pericolo. Ma sì, esistono i gatti da guardia. Un gatto da guardia non avrà le stesse tattiche intimidatorie di un cane da guardia. Gli intrusi avranno un’esperienza completamente diversa con un gatto da guardia rispetto a un cane da guardia. I cani sono noti per attaccare gli intrusi e le persone che cercano di danneggiare i loro proprietari. Il tuo gatto potrebbe proteggerti se qualcuno cerca di farti del male. Il rovescio della medaglia, potrebbe non proteggerti affatto. Non esistono prove scientifiche su questo.

I gatti animali protettivi pronti a difendere il padrone?

Se il tuo gatto ti proteggerà (o meno) dipenderà dalla sua personalità individuale. Ma anche i cani fanno lo stesso. Molti infatti sono timorosi e scappano di fronte al pericolo. I gatti sono molto più territoriali dei cani. Il gatto può anche attaccare la persona se l’animale si sente minacciato o ritiene che il suo compagno sia in pericolo. Infine va ricordato che alcune razze di gatti sono più protettive per l’uomo rispetto ad altre. Queste razze generalmente agiscono più come cani che come gatti. L’abissino e il birmano sono due esempi.