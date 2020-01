Uno Bianca, permesso premio per Alberto Savi: “La giustizia dov’è?”

Questo Natale Alberto Savi, uno dei killer della Uno Bianca, ha ricevuto un permesso premio. L’associazione a tutela delle vittime grida allo scandalo.

A partire dal 1987 fino all’autunno del 1994, la banda della Uno Bianca ha seminato il panico, uccidendo 24 persone e ferendo oltre 100 persone. Nel luglio del 2018 Occhipinti è stato scarcerato per aver concluso la pena carceraria, un evento che ha generato numerose polemiche tra i sopravvissuti ed i familiari delle vittime. Gli altri sono ancora in carcere, ma uno di loro, Alberto Savi, recentemente ha ottenuto un permesso premio che ha riacceso le polemiche.

All’uomo, che sta scontando un ergastolo nel carcere di Padova, è stato concesso qualche giorno per passare le vacanze natalizie con la famiglia. Conclusi i giorni di permesso il carcerato è tornato regolarmente in carcere. A rivelarlo è il suo avvocato, Anna Maria Marin. Questo per Savi (il più giovane dei tre fratelli che facevano parte della banda) è il terzo permesso premio: il primo di 12 ore è stato concesso nel 2017, mentre il secondo di 3 giorni è stato concesso nell’aprile del 2018.

Uno Bianca, permesso premio per Alberto Savi, le accuse dei familiari delle vittime: “Ma la giustizia dov’è?”

I parenti delle vittime non sono assolutamente d’accordo con questo provvedimento. A riferirlo è la presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, Rosanna Zecchi: “La nostra è una battaglia contro i mulini a vento, più diciamo che non riusciremo mai a perdonare i killer della Uno Bianca e più li fanno uscire. Sono convinta che non sono pentiti. Alcuni feriti ancora mi chiamano per dirmi che hanno paura di poterli incontrare in strada. La nostra non è una battaglia personale, ma in difesa della società civile”.

Per la Zecchi i permessi premio sono giusti per chi ha commesso dei reati minori, ma non per chi ha commesso un omicidio o peggio una serie di omicidi: “Per gli assassini non dovrebbe essere così, questo non è possibile”. Quindi riapre la polemica per la scarcerazione del primo membro della banda e aggiunge: “Già è uscito Marino Occhipinti, che è definitivamente libero, ora prima o poi lo faranno tutti. Ma la giustizia dov’è?”.