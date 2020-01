Miriana Trevisan su Serena Enardu: “Doveva frenarsi, io non l’avrei fatto”

Miriana Trevisan parla dell’affetto che la lega a Pago e per la prima volta parla del comportamento di Serena Enardu a Temptation Island Vip.

Di recente Miriana Trevisan ha concesso una lunga intervista al settimanale ‘Chi‘, nella quale ha parlato soprattutto della storia d’amore con Pago, di com’è finita e di come tutt’oggi siano legati da un affetto profondo. Per prima cosa l’ex velina smentisce che ci sia in atto un ritorno di fiamma. Con Pago la relazione è nata improvvisamente, il fuoco della passione li ha portati a sposarsi dopo solo un anno di conoscenza, ma presto la convivenza ha rovinato il rapporto.

Dopo essersi separati, però, c’è stato spazio per un ritorno di fiamma dal quale è nato il loro unico figlio Nicola. Anche questa volta però il rapporto non è andato come i due avevano sperato, ma la separazione è stata pacifica e consensuale: “Il ritorno di fiamma? Prima c’è stata una cena, durante la quale mia madre aveva capito tutto. Poi sono andata all’Isola dei Famosi e, appena sono tornata, l’ho cercato. Poco dopo il primo incontro ero in attesa di Nicola”.

Miriana Trevisan critica Serena Enardu: “Non mi sarei comportata in quel modo”

L’ex moglie di Pago passa poi a parlare della crisi vissuta dal suo ex con l’ultima compagna Serena Enardu. Miriana spiega che aveva capito che qualcosa nella coppia non andava già da un anno, ma che non si sarebbe mai attesa quello che è successo durante ‘Temptation Island Vip‘. Su quella esperienza dice: “Da casa ho visto Pago ferito, nervoso, non ha mai recitato. Ho tifato affinché uscisse dal programma in modo sano e risoluto. Dopo Temptation lui, che non è un ragazzo aperto, mi ha raccontato il suo dolore. Si è rifugiato in casa da noi. È stato molto emozionante”.

Sul comportamento di Serena invece dice: “Non metto in dubbio il suo stato confusionale e la sua sofferenza. Ma non si è minimamente resa conto di come ci si comporta in questa trasmissione. Doveva frenarsi. Voglio pensare che fosse accecata, così accecata da una sofferenza interiore che non ha pensato né a chi c’era dall’altra parte dell’isola, né a chi stava a casa a guardarla”, quindi aggiunge: “Io non mi sarei mai permessa di avere un atteggiamento simile. Non so che cosa le sia passato per la testa. Per Pago mi è spiaciuto molto, davvero”.