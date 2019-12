Miriana Trevisan figlio | ore di angoscia per la showgirl | FOTO

Grande preoccupazione per Miriana Trevisan, che proprio a Natale ha vissuto ciò che mai una madre vorrebbe passare col proprio figlio.

Per Miriana Trevisan sono state ore di apprensione a causa di suo figlio Nicola. L’ex storica velina di ‘Striscia la Notizia’ e deputata a scoprire le lettere del tabellone de ‘La Ruota della Fortuna’ per diverse edizioni del noto programma condotto da Mike Bongiorno si è sfogata sui social. Infatti non riusciva a mettersi in comunicazione con l’adolescente. Il ragazzo è frutto dell’amore poi svanito con il cantautore Pago. Il quale figurerà nel cast dei partecipanti della prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Con la quarta iterazione del noto reality social in versione very important person che partirà a gennaio 2020, tra pochi giorni. Pago era in Sardegna con il figlio suo e di Miriana Trevisan. Proprio il giovanissimo Nicola scrive quanto segue sul profilo personale Instagram del celebre padre.

Miriana Trevisan figlio: “Grazie a Dio state bene”

“In viaggio con papà ❤ ma che viaggio però! Partenza da Civitavecchia alle 20.00. Magari 😩! Prevista a mezzanotte, effettiva alle 2.00 di stamattina causa maltempo. Arriveremo per le 17.30 😱…ma a noi non frega niente…‘c’è di peggio. A noi ci basta stare insieme. Natale arrivimaoooo!”. Ed evidentemente ulteriori problemi hanno portato Miriana a non riuscire a contattare l’ex compagno ed il loro figlio. Del resto in mare aperto la copertura della rete dei cellulari è più che precaria. Diversi tentativi di telefonare andati certamente a vuoto avranno portato la 47enne napoletana a finire preda dell’ansia e dell’apprensione. Ma ogni preoccupazione è svanita con questo post. “È dalle 7 di questa mattina che vi cerco. Grazie a Dio tutto bene”, ha scritto proprio lei sotto alla foto di suo figlio Nicola, nella quale appare anche il papà.

