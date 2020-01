Fedez pubblica un cuoricino azzurro: bebè in arrivo per Chiara Ferragni

Fedez pubblica un cuoricino azzurro: bebè in arrivo per Chiara Ferragni. Secondo i fan non ci sono molte altre interpretazioni.

Dopo le molti voci che si sono rincorse nelle ultime ore, Fedez ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un cuoricino azzurro senza nessun commento né didascalia. Un messaggio che ha scatenato centinaia di commenti in pochissimi secondi.

Moltissimi come dicevamo i commenti che da subito hanno affollato il suo profilo. Secondo la maggior parte dei fan il significato è semplice: è un modo per annunciare l’arrivo di un altro bimbo in famiglia. Chiara Ferragni sarebbe così davvero incinta proprio come si vociferava nelle ultime settimane.

Il post di Fedez e quel messaggio neanche molto nascosto

Ecco il post “incriminato” pubblicato pochi minuti fa dal rapper milanese.

Al momento non ha fatto seguito un altro post su Instagram, il social tradizionalmente più utilizzato dai cosiddetti Ferragnez. L’ultimo post del cantante rimane per il momento questo:

Visualizza questo post su Instagram Ho paura… Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 2 Gen 2020 alle ore 7:44 PST

Come sempre in questi casi le illazioni sono moltissime, ma questa volta sembra essere davvero un indizio importante quello fornito dal rapper su Facebook.