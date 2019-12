Instagram, Chiara Ferragni mostra sbadatamente in un post il piercing al capezzolo che tutti abbiamo scoperto in Chiara Ferragni Unposted. Scopriamo quando è successo.

Non è insolito che Chiara, famosissima stilista e influencer italiana, si esprima candidamente e liberamente sui suoi profili social. Anche i capi disegnati da lei sono spesso provocanti e di materiali finissimi, rendendo chiaro il concetto che per la Ferragni il seno non è più motivo di tabù. In Chiara Ferragni Unposted, il documentario appena pubblicato sulla piattaforma Amazon Prime Video e proiettato in diverse sale italiane ed estere, abbiamo imparato ad amare l’aria di rivoluzione che accompagna da sempre la stilista italiana.

Chiara Ferragni, la foto Instagram con il piercing al seno

Sempre nel documentario sulla vita di Chiara, c’è stato mostrato il piercing al capezzolo della stilista, alla quale è molto legata. Proprio negli ultimi giorni la Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto al fianco dell’amato marito Fedez. Nella foto i due piccioncini sono a cena e, sbadatamente, compare anche il piercing al capezzolo della stilista dalla scollatura del vestito. Attorno alla questione è nato un piccolo dibattito nei commenti, nella quale la Ferragni ha chiarito un certo menefreghismo sulla faccenda. Sarà forse per la campagna #freenipple che ha preso piede negli ultimi anni? O sarà un semplice caso di distrazione? Non ci è dato saperlo.