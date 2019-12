Negli ultimi giorni Barbara D’Urso si è lasciata avvolgere da un velo di mistero, ma poco fa ha svelato il motivo della sua gioia con un clamoroso annuncio. Ecco cosa farà la conduttrice al “Gran Hermano” (Grande Fratello) in Spagna.

Dopo la stagione televisiva carica di impegni, la conduttrice televisiva Barbara D’Urso ha deciso di dedicarsi qualche giorno di meritata vacanza. E così i giorni scorsi, dopo la conclusione di tutti i suoi programma, la bella donna è partita senza svelare dove stesse andando. Lo scopriamo oggi per la prima volta, grazie ad un clamoroso annuncio che Barbara ha pubblicato con un post sul suo profilo Instagram. Ecco cosa sta succedendo.

Barbara D’Urso negli studi Mediaset del Gran Hermano spagnolo, ecco perchè

Barbara D’Urso non si ferma mai, nemmeno a Natale. La famosissima e amatissima conduttrice televisiva, che ha sospeso pochi giorni fa tutti i suoi programmi per la meritata pausa natalizia, ha abbandonato l’Italia. Ma dov’è andata? Dopo giorni di mistero e silenzio, lo scopriamo oggi tramite un post su Instagram. Barbara D’Urso si trova a Madrid, capitale della Spagna. Ma se pensiamo che sia in viaggio solo per vacanza, ci sbagliamo di grosso. Poco fa infatti Barbara ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae raggiante di felicità fuori dagli studi Mediaset spagnoli, a Madrid appunto.

Barbara D’Urso al Gran Hermano spagnolo, cosa sta facendo?

Ma cosa starà facendo Barbara D’Urso con la Mediaset spagnola? Nelle sue ultime stories pubblicate su Instagram possiamo vedere lo studio di registrazione del “Gran Hermano”, ovvero la versione spagnola del “Grande Fratello”. Possiamo aspettarci un cross over tra i due reality show nel 2020? Ovviamente la conduttrice non ha ancora svelato del tutto il mistero, ma sicuramente il 2020 sarà per lei e per i suoi affezionati telespettatori un anno di grandi novità e progetti.

