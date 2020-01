Canadese classe 1990, anche cantante, Natalie Hall: chi è l’attrice protagonista di Principessa in incognito e di molti altri film per la tv.

Natalie Hall, attrice e cantante canadese classe 1990, è apparsa in varie produzioni cinematografiche e televisive di Broadway. Tra i vari film dei quali è stata protagonista, c’è ‘Principessa in incognito’, un film sentimentale per famiglie. Ha recitato anche in Fire Squad – Incubo di fuoco, al fianco di attori come Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, James Badge Dale, Taylor Kitsch e Jennifer Connelly.

Chi è l’attrice canadese Natalie Hall

Cresciuta a Vancouver, nella Columbia Britannica, prima di trasferirsi a New York, Natalie Hall è figlia di una ballerina e ha due fratelli. È cresciuta giocando a calcio in una squadra di calcio maschile. Ha spiegato lei stessa: “Sono cresciuta amando l’arte ma ero anche un maschiaccio, amavo lo sport ed ero molto competitiva”. Dopo aver messo in luce le sue doti da ballerina, si è trasferita prima a Broadway, dove ha fatto parte di alcuni musical, quindi a Los Angeles. Qui è entrata in contatto con il mondo del cinema e dei film per la televisione.

Nel mondo delle serie televisione, Natalie Hall ha fatto il suo debutto il 25 novembre 2009. Nel corso degli anni, è diventato uno dei volti più noti e amati, soprattutto ma non solo delle commedie sentimentali. Inoltre, la giovane attrice ha studiato alla London Academy of Ballet e si è laureata con lode in danza quando aveva sedici anni. All’attività di attrice e ballerina, si aggiunge quella di cantante: si è infatti esibita con successo in diverse rassegne musicali e ha interpretato brani di colonne sonore di film in cui era protagonista.