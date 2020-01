L’attrice Mollie Fitzgerald accusata di avere ucciso sua madre. L’attrice aveva preso parte al film di successo del 2011 ‘Capitan America – Il Primo Vendicatore’.

Mollie Fitzgerald, attrice nel film ‘Capitan America‘, ha ricevuto la gravissima accusa di aver commesso un omicidio di secondo grado. Questo dopo aver pugnalato a morte sua madre. Il fatto è accaduto nella città di Olathe, nel Kansas, con la 38enne arrestata lo scorso 31 dicembre a seguito dell’accaduto verificatosi invece alcuni giorni prima.

L’assassinio di Patricia Fitzgerald, 68 anni, risale infatti al 20 dicembre 2019. Ed ora Mollie Fitzgerald si trova attualmente reclusa nel carcere della Contena di Johnson, con cauzione fissata a mezzo milione di dollari. Il 2 gennaio 2020 è apparsa in tribunale per rispondere anche di altre accuse. Al termine del delitto la donna aveva riportato a sua volta delle ferite tali da richiedere il ricovero in ospedale. Per ora non è emerso un motivo ufficiale che possa fornire una spiegazione riguardo al delitto.

Mollie Fitzgerald, l’attrice aveva ricoperto il ruolo di Stak Girl in Capitan America

La Fitzgerald aveva interpretato ‘Stak Girl’, la ragazza che in ‘Capitan America – Il Primo Vendicatore’ del 2011 bacia Howard Stark (Dominic Cooper) in una scena della pellicola ambientata nel 1943. Inoltre nel corso della sua carriera ha fatto anche da produttrice e regista di alcuni cortometraggi realizzati a basso budget. Il più famoso di questi è ‘The Creeps’ del 2017. Riguardo a ‘Capitan America’, tale film ottenne un incasso totale al botteghino di ben 370 milioni di dollari. Sconcerto da parte della famiglia dell’attrice.