Stasera in tv, Masterchef: anticipazioni e ospiti del 2 gennaio

Questa sera andrà in onda la terza puntata di Masterchef 9, la prima dopo la selezione dei 20 concorrenti: anticipazioni e ospiti del 2 gennaio 2020.

A partire dalle 21.15 di questa sera, giovedì 2 gennaio, avrà inizio la terza puntata della nona edizione di Masterchef Italia. Nelle due precedenti abbiamo assistito alla scrematura dei candidati ed alla selezione della classe composta da 20 aspiranti chef. La puntata di oggi, invece, sarà la prima in cui i concorrenti si sfideranno nelle tradizionali prove ai fornelli che hanno reso un must il programma Sky. L’appuntamento con gli appassionati è dunque per le 21.15 su Sky Uno, canale 108 della piattaforma satellitare.

Per coloro i quali hanno già seguito i precedenti appuntamenti non sarà una novità scoprire che i venti aspiranti cuochi di questa nuova edizione del programma culinario sono: Alexandro, Andrea, Annamaria, Antonio, Davide, Domenico, Fabio, Francesca, Giada, Gianna, Giulia, Luciano, Maria Assunta, Maria Teresa, Marisa, Milenys, Nicolò, Nunzia, Rossella e Vincenzo.

Masterchef: anticipazioni e ospiti del 2 gennaio

Sotto lo sguardo attento dei tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, i 20 concorrenti dovranno affrontare tre differenti fasi prima di poter conquistare l’agognata balconata ed essere fuori pericolo. Il primo test è la mistery box: in questa prova i concorrenti dovranno creare un piatto con gli ingredienti che si trovano all’interno di una scatola. Il vincitore di questa prova avrà un vantaggio per quella successiva che sarà l’invention test. In questa fase, i concorrenti potranno prendere qualsiasi ingrediente vogliano per creare un piatto in tema Mare. Il risultato di questa creazione sarà giudicato da tre esperti in materia: Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi e Daniele Usai, chef stellati che utilizzano prodotti ittici fuori dal comune.

Infine sarà il momento di una prova inedita lo Skill Test. In questa fase i concorrenti saranno sottoposti a prove di abilità continue, una fase in cui oltre al talento e alla tecnica serviranno i nervi saldi. A complicare quest’ultima fase, la presenza di Iginio Massari, vero e proprio spauracchio per gli aspiranti pasticceri. I due concorrenti peggiori si ritroveranno a dover lasciare il camice di Masterchef.