Julie Andrews, chi è: età, vita privata e carriera dell’attrice e cantante interprete del ruolo di Mary Poppins nell’omonimo film Disney.





Classe 1935, Julie Andrews è un’attrice, cantante e scrittrice. Nata a Walton-on-Thames, cittadina sulle rive del Tamigi, la Andrews è divenuta celebre per aver interpretato il ruolo di Mary Poppins nel celebre film Disney che le è valso un premio Oscar.

Leggi anche –> Stasera in tv film – Mary Poppins: cast, attrice, trama e trailer del film

Leggi anche –> Mary Poppins, il cast del film cult è stato travolto dalle tragedie

Julie Andrews: le tappe della carriera professionale

La carriera di Julie Andrews si avvia da giovanissima come cantante sulle scene londinesi. A 19 anni è parte del cast del musical The boy friend a Broadway e due anni dopo di May Fair Lady. La sua più celebre interpretazione, che la rende nota al grande pubblico, è però senz’altro quella del 1964, anno nel quale interpreta il ruolo di Mary Poppins nell’omonimo film Disney. Film per il quale si aggiudica anche un premio Oscar. L’anno successivo è quello di un altro grande successo al cinema nel cast di Tutti insieme appassionatamente, con la regia di Robert Wise. Nel 1966 recita inoltre nel film di Alfred Hitchcock Il sipario strappato.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tra gli anni ’60 e ’70 lavora anche con Arthur Miller nella commedia Tempo di guerra, tempo d’amore e con il marito Black Edwards in Operazione Crepes Suzettes. E’ diretta ancora dal marito nel 1982 nel film Victor Victoria, per il quale ottiene una candidatura all’Oscar. Recita nel 1991 diretta da Gene Sacks, al fianco di Mastroianni nel film Cin cin. Nel 1995 torna a calcare i palcoscenici di Broadway interpretando la versione musicale di Victor Victoria.

Nel 1998 una operazione mal riuscita alle corde vocali la costringerà ad interrompere la propria carriera di attrice e cantante. Con lo pseudonimo di Julie Edwards scrive racconti per bambini. L’attrice è inoltre Ambasciatrice dell’UNIFEM.

Nel 2019 ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia.

La vita privata

Andrews ha sposato il suo secondo marito, Black Edwards, nel 1969. I due, insieme per 41 anni, ovvero fino alla morte di Edwards nel 2010, hanno adottato due bambine originarie del Vietnam, Amy e Joanna. L’attrice ha inoltre un’altra figlia, nata dal primo matrimonio con Tony Walton, Emma.