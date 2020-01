Stasera in tv film – Mary Poppins: cast, attrice, trama e trailer del film

Oggi, 2 gennaio, Mary Poppins, musical che riuscì a portare sullo schermo la storia descritta dai romanzi di Pamela Lyndon Travers, tingerà di magia Rai 1

Chi era Mary Poppins, la magica tata “praticamente perfetta sotto ogni aspetto“?

Il film Saving Mr. Banks, del 2013, ha svelato qualche dettaglio in più sulla storia del leggendario incontro fra il sognatore Walt Disney e la scrittrice Pamela Lyndon Travers mostrando come, partendo dalla stessa autrice, incontrare una Mary Poppins sia un desiderio ricorrente di piccoli e grandi.

Mary Poppins, il ritorno in tv che non stanca mai

Stasera a partire dalle ore 21:25 Rai 1 trasmette Mary Poppins, film uscito nelle sale nel 1964 e diretto da Robert Stevenson.

Il Classico Disney racconta le gesta di una tata che con il suo magico ombrello si lascia trasportare dal vento dell’Est per raggiungere i bambini che hanno più bisogno del suo aiuto. Basato sulla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers, il film ebbe notevole successo quando uscì nei cinema, esattamente come accaduto con il ritorno di Mary Poppins nelle sale nel 2018.

Trama

Nella Londra nei primi anni del ‘900, al mattino scende dal cielo con il suo iconico ombrello una tata, portata dal vento dell’Est in Viale dei Ciliegi numero 17, dove abita la famiglia Banks. Il capofamiglia, Mr. George Banks è un impiegato di banca, un uomo tutto d’un pezzo e padre di due figli molto vivaci, Jane e Michael. Il bancario aveva pubblicato un annuncio sul Times per trovare una governante che badasse ai suoi bambini, cercando specifici requisiti e ignorando totalmente le richieste dei due piccoli.

All’arrivo di Mary Poppins la lunga fila di candidate alla porta viene spazzata via dal vento e ad attraversare l’uscio rimane solo la candidata perfetta praticamente sotto ogni aspetto. Forse per la prima volta nella sua vita, Mr. Banks si troverà a sottostare a regole che non conosce e non capisce, ignaro che saranno proprio queste a riavvicinarlo ai suoi figli, l’unico bene davvero importante.

Fra tè sul soffitto, esplorazioni del mondo attraverso i disegni e balli sui tetti di Londra assieme agli spazzacamini, i due piccoli Banks si divertiranno e impareranno quanto sia potente la fantasia e che, nonostante gli errori commessi, i loro genitori li amano più di qualunque altra cosa.

Mary Poppins, cast completo:

Julie Andrews (Mary Poppins)

Dick Van Dyke (Bert e sig. Dawes senior)

David Tomlinson (George Banks)

Glynis Johns (Winifred Banks)

Hermione Baddeley (Ellen)

Karen Dotrice (Jane Banks)

Matthew Garber (Michael Banks)

Elsa Lanchester (Tata Ketty)

Arthur Treacher (agente Jones)

Reginald Owen (ammiraglio Boom)

Ed Wynn (zio Albert)

Reta Shaw (Clara Brill)

Arthur Malet (sig. Dawes Jr.)

Jane Darwell (signora dei piccioni)

James Logan (portiere)

Don Barclay (signor Binnacle)

Alma Lawton (signora Corry)

Marjorie Eaton (signorina Persimmon)

Marjorie Bennett (signorina Lark)

Trailer Mary Poppins

