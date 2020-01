Antonio Lorenzon, chi è il concorrente di Master Chef che spera di aprire una table d’hôte in Costa Azzurra insieme al fidanzato.

Antonio Lorenzon, 43 anni, è un art director di Bassano del Grappa, piccolo comune in provincia di Vicenza. Ha imparato a cucinare da piccolo, osservando il padre, la madre e la nonna. Ecco cosa ha raccontato Antonio della sua vita e dei suoi progetti per il futuro dopo Master Chef.

Potrebbe interessarti anche –> Stasera in tv, Masterchef: anticipazioni e ospiti del 2 gennaio

Antonio Lorenzon: biografia e progetti per il futuro

Antonio Lorenzon, 43 anni, lavora come art director a Bassano del Grappa, in Veneto. Ha imparato a cucinare quando era molto piccolo, osservando i genitori e la nonna. Racconta che il papà ha influenzato molto la sua parte creativa, poiché amava cucinare e sperimentare piatti elaborati e stravaganti, mentre la mamma era più tradizionalista: da lei Antonio ha imparato le basi della cucina, come tirare la pasta fresca. Grazie a loro oggi lo stile culinario di Antonio è semplice e coreografico.

Antonio Lorenzon, i progetti per il futuro

Dopo Master Chef Antonio spera di riuscire a realizzare uno dei suoi più grandi sogni, cioè quello di aprire una table d’hôte in Costa Azzurra insieme al fidanzato. Un table d’hôte, spiega, è come un bed and breakfast italiano, ma che offre ai suoi ospiti la possibilità di cenare in hotel. Antonio si occuperebbe del menù e dell’arredamento, mentre il fidanzato si prenderebbe cura della parte amministrativa. Racconta: “Sono io il creativo in casa! Lui è contabile e sa sempre far quadrare i conti”. Ma Antonio partecipa a Master Chef anche per ottenere fiducia in se stesso. Spiega: “Spero di guadagnare autostima dopo questo percorso: sono una persona che tende a sminuire il proprio lavoro, e il solo fatto di aver ottenuto il grembiule e la fiducia dei giudici per me è un carburante pazzesco. Spero che il mio obiettivo mi motivi e mi porti fino al traguardo finale”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!