Sacerdote ucciso | vittima di abusi lo ammazza col crocifisso

Un sacerdote ucciso con un crocifisso. Sul corpo presentava anche segni di tortura. Ad ammazzarlo così un giovane la cui storia è davvero drammatica.

Un ragazzo ha ucciso un sacerdote, giustificando il delitto come una vendetta che desiderava prendersi da tanto tempo. il fatto è avvenuto ad Agntez, una piccola località situata nel nord della Francia. Ad uccidere il 91 Roger Matassoli è stato il 19enne Alexandre, il quale ha detto alla polizia che da bambino il religioso aveva spesso abusato di lui. Efferato il modo in cui il giovane ha compiuto l’omicidio. L’arma del delitto è infatti un crocifisso, con il quale Alexandre ha perforato la gola del sacerdote ucciso. Il tutto è avvenuto in casa della vittima. L’omicidio risale al 4 novembre 2019 e Matassoli presentava sul suo corpo anche dei segni di tortura oltre che di asfissia.

Sacerdote ucciso, aveva abusato anche del padre del ragazzo in passato

Cose che hanno portato l’autore di questo efferato omicidio a ricevere le gravi accuse di omicidio premeditato e tortura, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale. Infatti nel corso del suo arresto Alexandre aveva tentato di scappare via con l’auto del sacerdote. Tuttavia non finirà in carcere ma resterà in una struttura di igiene mentale, in quanto sembra che soffra di gravi disturbi mentali. A quanto pare comunque la vittima avrebbe effettivamente delle gravi colpe. Nel corso della sua lunga vita avrebbe abusato anche del padre di Alexandre. Cosa che portò il nonno del 19enne a togliersi la vita. Ora il ragazzo, che pure aveva tentato il suicidio dopo gli abusi subiti, ha scelto di reagire nella maniera più estrema e violenta possibile.

