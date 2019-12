Abusi su un bambino: dura condanna per un ex insegnante

Abusi su un bambino durante un’iniziativa benefica: dura condanna a 4 anni di carcere per un ex insegnante di 38 anni, Adam King.

Un “pericoloso predatore” che ha abusato sessualmente di un bambino di otto anni durante un viaggio nel South Yorkshire è stato incarcerato per quattro anni. L’ex insegnante Adam King, 38 anni, dell’Oxfordshire, ha aggredito sessualmente il bambino nell’ottobre 2017 mentre faceva volontariato per un’organizzazione benefica per il diabete, ha detto la polizia. La Sheffield Crown Court ha verificato le accuse. Intanto, Diabetes UK ha dichiarato che era “profondamente dispiaciuta” per quanto accaduto.

Il drammatico caso del bambino vittima di abusi

King, di Goldcrest Way, Bicester, è stato anche inserito nel registro degli autori di reati sessuali a vita e ha ricevuto un ordine di prevenzione del danno sessuale a vita. Il colonnello Kath Coulter, della polizia del South Yorkshire, ha dichiarato che King “non ha mostrato alcun rimorso per i suoi crimini”. E ha aggiunto: “Il suo rifiuto di ammettere la sua colpa fino ad oggi ha causato un grave disagio alla vittima e alla sua famiglia”. Il poliziotto ha elogiato il “grande coraggio e la forza di carattere” della vittima durante le indagini.

“È grazie al coraggio di questo bambino che questo pericoloso predatore è ora dietro le sbarre”, ha detto, dichiarando che King “ha abusato totalmente della posizione di fiducia e responsabilità” che ha ricoperto come volontario presso Diabetes UK. L’organizzazione benefica ha dichiarato: “Siamo profondamente dispiaciuti per ciò che la famiglia al centro del caso ha vissuto e vorremmo riconoscere il loro coraggio e la decisione di portare questo caso in tribunale. Niente è più importante per noi che garantire la sicurezza e il benessere dei bambini nei nostri eventi”.

