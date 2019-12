Che tempo farà a Capodanno 2020? Le ultime news

Meteo Capodanno 2020, che tempo farà la sera del 31 dicembre.

La sera di Capodanno 2020 è uno di quei momenti in cui sapere che tempo farà diventa fondamentale. Cerchiamo di scoprire se farà freddo o meno, se pioverà o se sarà una serata stellata… il tutto perché sia che si festeggi l’arrivo del nuovo anno in piazza, sia che lo si festeggi al ristorante, bisogna capire se farà freddo o meno per il look. Il meteo di Capodanno sembra essere clemente, almeno quest’anno, anche se le temperature saranno piuttosto fresche. Sopra la media, ma comunque non da giacca di pelle ecco. Vediamo allora insieme grazie agli esperti di 3bMeteo quali sono le previsioni meteorologiche di Capodanno 2020 in Italia.

Le previsioni meteo per Capodanno 2020

In questi giorni abbiamo vissuto delle bellissime giornate di sole, ma caratterizzate da temperature gelide. Una vera e propria ondata di freddo con aria di origine balcanica che ha colpito quasi tutte le regioni del Mediterraneo. Dopo questa fase, l’alta pressione tornerà a farla da padrone, almeno secondo quanto dichiarano gli esperti di 3bMeteo. Quindi ci sarà bel tempo praticamente ovunque e soprattutto le temperature saranno in aumento. Addio quindi, almeno momentaneamente, a queste temperature così rigide. Sebbene siamo ormai in inverno ed è normale per la sera di Capodanno le temperature saranno sopra la media grazie ad una massa d’aria molto calda di origine africana. Ci saranno quindi giornate di grande caldo sopra la media del periodo anche in montagna e sull’arco alpino occidentale.

Temperature per Capodanno 2020

Le previsioni meteo per Capodanno 2020 quindi parlano chiaro. Temperature in aumento e sole. Questo significa che chi trascorrerà il nuovo anno in in piazza, aspettando la mezzanotte magari ad un concerto, potrà stare abbastanza tranquillo. Niente pioggia, niente maltempo e nemmeno niente freddo.

Che tempo ci aspetta nel 2020

In linea generale il 2020 sembra che inizierà con il sole e con un periodo di grande stabilità atmosferica. Potremo aspettarci giornata infatti tranquille con temperature anche al di sopra della norma, ma bisogna fare attenzione. L’escursione termica è piuttosto repentina e notevole. Quindi meglio coprirsi.

I giorni intorno all’Epifania invece porteranno un cambiamento vero e proprio diciamo una sorta di sorpresa nevosa. Pare infatti che attorno al 6 gennaio le condizioni meteo muteranno. Ci saranno molte più possibilità di maltempo, le temperature torneranno a scendere e quindi molte città italiane potrebbero svegliarsi sotto la neve.